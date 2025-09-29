Lituje Ferrari, že nahradilo Carlose Sainze za Lewise Hamiltona? Güenther Steiner promluvil

Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.
Güenther Steiner znovu přilil olej do ohně svým nekompromisním vyjádřením, kterým vyvolal bouřlivou debatu ve světě Formule 1. Bývalý šéf Haasu naznačil, že ne všichni ve Ferrari stojí za rozhodnutím vyměnit Carlose Sainze za Lewise Hamiltona. „Myslím, že někteří lidé v týmu ano,“ uvedl Steiner v podcastu The Red Flags. „Samozřejmě vedení si nemůže dovolit litovat, protože by tím přiznalo chybu. Ale jsem přesvědčený, že někteří kluci v Maranellu litují, obzvlášť když Ferrari v Baku dojelo až na osmém a devátém místě.“
Kontrast mezi oběma jezdci je výrazný. Carlos Sainz si ve Williamsu dokázal dojet pro třetí místo na náročném městském okruhu v Baku, zatímco Ferrari s Hamiltonem a Leclercem zůstalo až ve středu startovního pole. Steiner k tomu dodal: „Carlos Sainz, teď ve Williamsu, skončil třetí, takže myslím, že ten, kdo se tím cítí nejlépe, je právě on.“
Hamilton sice dokázal vyhrát sprint v Číně, ale na stupně vítězů v klasickém závodě se zatím nepodíval. Jeho nejlepším výsledkem zůstávají čtvrtá místa z Imoly, Rakouska a Silverstonu, zatímco fanoušci Ferrari netrpělivě čekají na průlom. Sainz mezitím v novém prostředí potvrzuje svou kvalitu a sbírá cenné body.
Steiner však upozornil, že angažování Hamiltona přineslo i vedlejší efekty. „Carlos odvedl dobrou práci. Neměli by všechnu tu vnější interferenci kolem toho, že Lewis nepodává výkony,“ uvedl. Podle něj se Ferrari nyní více soustředí na hledání důvodů, proč Hamiltonovi nesedí vůz, než na samotný rozvoj týmu.
Do hry vstupuje také finanční stránka. „Také investice, finančně vzato, jsem si dost jistý, že je s Lewisem mnohem vyšší než s Carlosem,“ zdůraznil Steiner. Právě proto vyvolává příchod sedminásobného mistra otázky o tom, zda jde skutečně o správně zvolenou investici.
Přestože bývalý šéf Haasu projevil Hamiltonovi respekt, otevřeně upozornil na rizika, která Ferrari podstoupilo. „Měli známou veličinu v Carlosovi, dokázal dodávat výsledky. A Lewis – respektuji ho, ale v tuto chvíli, s tím neklidem, který přináší do týmu a kolem týmu, je to hodná investice? Možná ne,“ dodal.
Steinerova slova zaznívají v době, kdy Ferrari čelí sílícímu tlaku médií i fanoušků. Vysoká očekávání spojená s příchodem legendárního jezdce se zatím nenaplňují a atmosféra v Maranellu houstne.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.
Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.
Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.
Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.
Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.
Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.
Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly se současná specifikace vozu MCL39 potýká s výraznou slabinou, která komplikuje práci Landa Norrise i Oscara Piastriho.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.