Šokující slova manažera Maxe Verstappena: Red Bull má před sebou tvrdý úkol

Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.
Max Verstappen se netají tím, že by pro něj bylo ideální zakončit kariéru ve Formuli 1 jako jezdec Red Bullu. „Vždy jsem říkal týmu, že by bylo ideální dokončit kariéru v jedné stáji,“ připomněl před letní přestávkou. „Myslím, že i oni to cítí stejně. Bylo by to něco úžasného – a o to se pořád snažíme.“
Tento příběh by ale nebyl úplný bez hlasu jeho manažera Raymonda Vermeulena, který zůstal na jedné straně optimistický, na druhé ale velmi realistický. „Byl by to fantastický příběh, kdyby Max celou kariéru odjel za Red Bull. Ale to se stane jedině tehdy, pokud bude mít k dispozici vybavení, se kterým se dá vyhrávat,“ zdůraznil v rozhovoru pro De Telegraaf.
Vše se totiž začíná odvíjet od roku 2026, kdy Formule 1 čeká obrovská technická revoluce. Nové motory, odlišné šasi a vyšší důraz na elektrickou energii mohou zcela změnit rozložení sil v šampionátu. A Red Bull, který poprvé nasadí vlastní motor vyvíjený ve spolupráci s Fordem, stojí před výzvou, jak potvrdit svou dominanci.
„Všechno se může změnit. Proto je lepší počkat a uvidíme, jak se věci vyvinou a kdo kde bude,“ řekl Vermeulen. Podle něj jsou to momenty, které dobře znají – od přestupu z Toro Rosso do Red Bullu v roce 2016 až po přechod z motorů Renault na Hondu. „Jsou to okamžiky, které neustále sledujeme a analyzujeme. A konečné rozhodnutí má vždy Max.“
Na horizontu navíc visí i spekulace, které před letní pauzou znovu rozvířily vodu – možné spojení Verstappena s Mercedesem. George Russell dokonce naznačil, že „probíhající jednání“ mezi Verstappenem a stuttgartskou značkou ovlivňují jeho vlastní vyjednávání o nové smlouvě. Verstappen ale těsně před Velkou cenou Maďarska tyto fámy rázně utnul potvrzením své loajality k Red Bullu v roce 2026.
Vermeulen přesto připomíná, že garance ve Formuli 1 neexistují. „Ano, je možné, že v roce 2026 nebude mít šanci bojovat o titul. Ale to může platit i pro ostatní,“ upozornil. „Podepsat někde jinde by byl obrovský risk, protože všichni dnes jen předpovídají – a to jsou pořád jen dohady.“
Právě proto podle něj dává smysl zůstat u Red Bullu minimálně o rok déle a sledovat, jak se situace vyvine. „Je to skládačka – nejen motor, ale i šasi, a také lidé, kteří do týmu přijdou. Teprve když se to všechno poskládá, ukáže se, kde je Red Bull a kde bude Maxovo místo.“
Verstappen sám už dává jasně najevo, co od budoucnosti očekává. „Jsem hodně soustředěný na rok 2026. Společně s týmem se díváme dopředu, abychom si byli jistí, že ty nové předpisy zvládneme a budeme konkurenceschopní hned od začátku,“ řekl pro oficiální web Formule 1. Pokud se to podaří, může se jeho vysněný příběh loajality skutečně stát realitou.
