Liam Lawson se "zhroutil"... Red Bull a zákulisí rošády

Red Bull provedl nečekanou změnu ve své jezdecké sestavě – Liam Lawson byl po dvou závodech odsunut do týmu Racing Bulls, zatímco Yuki Tsunoda získal místo vedle Maxe Verstappena pro Velkou cenu Japonska F1.

Tým Red Bull Racing učinil nečekaný obrat ve své jezdecké sestavě. Po pouhých dvou závodech sezóny 2024 Liam Lawson ztratil své místo v hlavním týmu a byl vrácený do Racing Bulls. Na jeho místo usedne Yuki Tsunoda, který tak dostane šanci závodit po boku Maxe Verstappena. „Uvědomili jsme si, že jsme udělali chybu,“ přiznal poradce Red Bullu Helmut Marko.

Lawson, který byl do Red Bullu povýšen teprve před třemi měsíci jako náhrada za Sergia Péreze, se podle vedení týmu nedokázal dostatečně přizpůsobit vozu RB21. „Auto je stavěné pro Verstappenův styl, což znamená ostrou přední část a volnou zadní. To je něco, s čím měl Liam velký problém,“ vysvětlil Marko. Naopak Tsunoda podle Christiana Hornera disponuje většími zkušenostmi a může týmu pomoci k lepším výsledkům.

Zvláště neúspěšné byly pro Lawsona poslední dva závody. Při Velké ceně Austrálie havaroval na mokré trati, zatímco v Číně se v kvalifikaci neprosadil a závod dokončil až na dvanáctém místě. „Viděli jsme, že Liam ztratil sebedůvěru. Nebylo to o talentu, ale o hlavě. A když se jezdec začne trápit, je třeba jednat rychle,“ dodal Marko.

Nizozemský závodník a expert Tom Coronel situaci okomentoval bez servítek. „Tohle je Formule 1. Buď podáváte výsledky, nebo jdete pryč. Bohužel, Liam ukázal, že na to nemá. Pokud se v tak krátké době psychicky složí, nemá smysl mu dávat další šanci,“ uvedl pro RacingNews365.

Podobně smýšlí i bývalý pilot F1 Robert Doornbos, který označil Lawsonovu situaci za „bolestivou“. Podle něj mladý jezdec do sezóny vstupoval s velkými nadějemi, ale realita ukázala, že není dostatečně připraven. „Testování je jedna věc, ale závody ukázaly, že se Liam propadá. To je ve Formuli 1 smrtící,“ varoval Doornbos.

Lawsonův pokles formy vedl i k zásahu týmu během Velké ceny Číny. Red Bull se mu pokusil pomoci úpravou nastavení v parc fermé, což však nevedlo k žádnému zlepšení. „Po závodě vypadal jako potlučený boxer. Bylo jasné, že si neví rady,“ popsal Marko Lawsonův stav.

Nyní Red Bull upíná své naděje k Tsunodovi. Japonec, který doposud závodil za Racing Bulls, dostane jedinečnou šanci ukázat, zda dokáže zvládnout tlak, který s sebou přináší role Verstappenova týmového kolegy. „Dlouho jsme o něm ani neuvažovali, ale teď je na řadě on. Věříme, že to zvládne,“ přiznal Marko.

Tsunoda, který v minulosti čelil kritice kvůli své impulzivitě, má nyní ideální příležitost dokázat, že se vyvinul v komplexního pilota. „Pro mě je to obrovská šance a udělám vše pro to, abych ukázal, že si to místo zasloužím,“ uvedl v krátkém prohlášení.

Red Bull tímto rozhodnutím signalizuje, že sezóna 2024 nebude jen o obhajobě Verstappenovy dominance, ale také o hledání ideálního týmového kolegy. Jak dlouho se na této pozici Tsunoda udrží, však ukáže až čas.