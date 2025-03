Proč je druhý monopost Red Bullu tak prokletý?

Když Red Bull podepsal smlouvu s Maxem Verstappenem a v roce 2015 ho povýšil z Formule 3 do Formule 1, bylo jasné, že tým věří v jeho mimořádný talent. Již v juniorském týmu Toro Rosso ukazoval své schopnosti a Red Bull v něm viděl budoucího šampiona, pokud se mu podaří zkrotit svůj temperament a zdokonalit své závodní umění. Píše PlanetF1.

V roce 2016 došlo k jeho povýšení do hlavního týmu Red Bull Racing a Verstappen okamžitě zazářil, když vyhrál svůj debutový závod ve Velké ceně Španělska. Od té doby se nizozemský jezdec postupně zlepšoval a v roce 2021 získal svůj první titul mistra světa. Red Bull se následně začal budovat kolem Verstappena, což mělo dopad na všechny ostatní jezdce, kteří se v týmu vystřídali.

Bývalý pilot Red Bullu Alex Albon v roce 2023 v článku pro The Players’ Tribune přiznal, že tým z Milton Keynes přizpůsobuje svá auta Verstappenovu specifickému stylu jízdy. Verstappen preferuje vůz s extrémní citlivostí na přední nápravu, což většině jeho týmových kolegů způsobovalo velké problémy. „Pokud byste foukli do volantu, auto by se otočilo,“ popisoval Albon.

Tento přístup vedl k tomu, že Verstappen dominoval nad svými týmovými kolegy. Nejblíže se mu v letech 2016 až 2018 přiblížil Daniel Ricciardo, ale i on byl nakonec v počtu bodů, vítězství i umístění na pódiu překonán. Další jezdci, jako Pierre Gasly a Alex Albon, nedokázali držet krok a byli z Red Bullu brzy odstraněni.

Red Bull si tuto situaci uvědomil a pro sezónu 2021 angažoval zkušenějšího Sergia Péreze. Ten se v prvních letech osvědčil, pomohl týmu získat titul v Poháru konstruktérů, ale postupně začal za Verstappenem zaostávat. Jeho budoucnost v týmu se stala nejistou a Red Bull začal hledat novou alternativu.

Na scénu tak vstoupil Liam Lawson. Po dvou letech čekání a pouhých 11 startech v F1 jako náhradník za Daniela Ricciarda dostal příležitost v Red Bullu. Bohužel se však ocitl v týmu během jeho výkonnostního propadu. Red Bull se potýkal s problémy s vyvážením vozu, konkurence z McLarenu a Mercedesu rostla a Max Verstappen už nebyl neohrozitelným lídrem.

V tomto kontextu měl Lawson extrémně obtížnou roli. Nedokázal získat ani bod a přizpůsobení se Verstappenově specifickému stylu jízdy bylo pro něj, jako pro mnohé před ním, téměř nemožné.

Otázkou tedy zůstává: je druhé sedadlo Red Bullu skutečně prokleté, nebo se Red Bull dostal do situace, kdy už ani Verstappen nemůže své auto dostat na vítěznou úroveň? Odpověď možná leží někde mezi – kombinace nekompromisního přístupu Red Bullu, specifického nastavení vozu a sílící konkurence vytvořila podmínky, ve kterých má každý Verstappenův týmový kolega těžkou pozici.