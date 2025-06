Ferrari pod tlakem: Hrozí KONEC éry Frédérica Vasseura

Postavení Freda Vasseura jako šéfa týmu Ferrari se ocitá pod stále větším tlakem. Vrchní vedení italské stáje je údajně nespokojeno s výsledky, které zaostávají za očekáváními, a zároveň začíná zpochybňovat jeho schopnost řídit složité týmové vztahy a vnitřní dynamiku. Tento tlak narůstá zejména v době, kdy Ferrari prochází náročnou fází přechodu na nové technické předpisy a očekávání jsou vysoká.

Podle italského deníku Corriere della Sera se v souvislosti s možnou změnou na pozici týmového šéfa začalo objevovat jméno Antonella Coletty, který by mohl být jedním z hlavních kandidátů na nahrazení Vasseura. Coletta, respektovaný šéf Ferrari v oblasti vytrvalostních závodů, zaznamenal se svým týmem ve World Endurance Championship impozantní úspěchy a díky tomu se jeho ochota převzít vedení týmu ve Formuli 1 zdá nyní reálnější, než tomu bylo dříve.

Coletta se dlouho vyhýbal nabídkám na vedení v F1, ale jeho současné úspěchy v endurance závodech mu přinesly novou prestiž a možná i větší důvěru, že dokáže řídit i složitý a pod tlakem stojící tým Ferrari. Jeho jméno je nyní skloňováno společně s Christianem Hornerem, což ukazuje, že Ferrari hledá mezi zkušenými a respektovanými osobnostmi v motorsportu, kdo by mohl tým pozvednout z výsledkové krize.

Vedle otázek o vedení týmu se začínají objevovat i pochybnosti ohledně dlouhodobého setrvání Charlese Leclerca ve Ferrari. Informace z okolí jezdce naznačují, že některé hlasy zpochybňují jeho smlouvu platnou do roku 2029, která ho do stáje váže až do věku 31 let. Hlavním důvodem je nejistota ohledně budoucnosti týmu a strach, že by mohl být uvězněn v týmu, který se nebude schopný přizpůsobit novým technickým pravidlům a konkurenčnímu tlaku.

Leclerc však není bez možností a vzhledem k některým výstupním klauzulím ve smlouvě by mohl zvážit i jiné varianty. V úvahu přichází návrat k Mercedesu, kde je dlouhodobě oblíbený u šéfa Tota Wolffa, nebo přestup k Aston Martinu, zvlášť po angažmá Adriana Neweyho, který by mohl nabídnout konkurenční vůz. Tyto spekulace odrážejí neklid a nejistotu uvnitř Ferrari, která může vést k významným změnám v nejbližších měsících.