Lewis Hamilton a Charles Leclerc v Číně bez bodů. Ferrari a přiznání k diskvalifikaci

Ferrari zažilo v Číně obrovské zklamání. Charles Leclerc byl diskvalifikován kvůli nedostatečné hmotnosti vozu, který po závodě vážil o kilogram méně, než je minimální limit 800 kg. Ani náhradní přední křídlo od FIA situaci nezachránilo.

Lewis Hamilton přišel o výsledek kvůli nadměrnému opotřebení ližin, které byly pod povoleným limitem. Ferrari tak přišlo o 18 bodů a v Poháru konstruktérů nyní ztrácí na Mercedes.

Očekávání kolem týmu před sezónou byla obrovská, zejména s příchodem Hamiltona, který touží po osmém titulu. Podle novináře Michaela Schmidta však Ferrari ve vývoji oproti loňsku zaostává.

Ferrari se rozhodlo upravit zavěšení svého vozu SF-25, aby získalo větší prostor pro vývoj a přiblížilo se McLarenu, který ho v minulém roce porazil v Poháru konstruktérů. Tato změna však přinesla nečekaný problém – auto nyní musí jezdit níže než v roce 2024, což vedlo k potížím s pravidly v Číně.

„V Melbourne auto zvedli kvůli obavám, že by se dostali do konfliktu s podvozkem. Teď mi přiznali, že to byla chyba ve výpočtu, což znamená, že jsou se světlou výškou na limitu,“ uvedl novinář Michael Schmidt.

Ferrari bylo loni známé tím, že mělo vůz s relativně vyšší světlou výškou, což přinášelo stabilitu. Letos je ale situace jiná.

„Loni bylo Ferrari velmi stabilní auto, které pracovalo s trochu vyšší světlou výškou. Letos už to tak zjevně není, musíte s tímto Ferrari jezdit extrémně nízko, tak to vypadá po dvou závodech, abyste udrželi krok s konkurencí,“ dodal Schmidt.

Ferrari zažilo v Číně hořký víkend, když bylo diskvalifikováno ze závodu, což zklamalo jeho fanoušky. Naděje byly přitom vysoké, zvláště po skvělém výkonu Lewise Hamiltona, který si v pátek vyjel pole position pro sprint a v sobotu ho proměnil ve své první vítězství ve slavném červeném voze.

Tým nyní čelí otázkám ohledně konkurenceschopnosti modelu SF-25, zejména ve srovnání s McLarenem. Před závodem v Číně Ferrari věřilo, že má potenciál bojovat o vítězství, ale realita ukázala opak.

V Melbourne se Scuderia zdála silnější, než se původně očekávalo, ale sérii provozních a strategických chyb nakonec zaplatila neuspokojivým výsledkem.

Po nešťastném vstupu do sezóny 2025 bude chtít Ferrari využít nadcházející závod v Japonsku k návratu na špičku a ukázat, že se dokáže poučit z chyb.