Lance Stroll se objeví na startu domácí Velké ceny: Zákrok ruky byl úspěšný

Po týdnech nejistoty je rozhodnuto. Lance Stroll se o víkendu vrátí na startovní rošt Formule 1. Jezdec Aston Martinu byl po úspěšném zákroku na zraněné ruce oficiálně potvrzen pro Velkou cenu Kanady. Jeho návrat přichází stylově na domácím okruhu v Montrealu, kde se může spolehnout na silnou podporu domácích fanoušků.

„Jsem nadšený, že se mohu vrátit za volant na svůj domácí závod. Vždy jsem věděl, že udělám všechno pro to, abych mohl závodit před montrealskými fanoušky. Po zákroku se cítím dobře a v týdnu jsem absolvoval několik kol na Paul Ricardu, abych se připravil,“ uvedl Stroll.

Problémy s pravou rukou eskalovaly během víkendu ve Španělsku, kde musel Stroll těsně po kvalifikaci ze závodu odstoupit. Vedení týmu následně objasnilo, že se jednalo o dlouhodobější potíže – konkrétně o komplikace spojené s dřívější zlomeninou zápěstí z cyklistické nehody v roce 2023. Ošetření situaci nevyřešilo trvale, a tak padlo rozhodnutí podstoupit chirurgický zákrok.

„Lance měl úspěšný lékařský zákrok a v týdnu absolvoval několik kol v našem starším voze na okruhu Paul Ricard. Cítí se zdravě, fit a těší se, že bude moci závodit doma,“ uvedl tým Aston Martin ve svém oficiálním vyjádření.

Tým zároveň popřel spekulace o tom, že by Strollův odchod ze španělského závodu měl být způsoben frustrací či nevhodným chováním po kvalifikaci. „Tohle jsou jen řeči z paddocku,“ odmítl šéf traťového provozu Mike Krack. „Bolest byla přítomná už nějakou dobu, ale nebylo to téma každých pět minut. Situace se prostě zhoršila a bylo lepší to řešit.“

Aston Martin měl připraveného náhradníka Felipeho Drugoviche, který by Strolla nahradil, pokud by nebyl fit. Brazilský jezdec však díky pozitivnímu vývoji může bez omezení odjet svůj plánovaný start v závodě 24 hodin Le Mans s týmem Cadillac.