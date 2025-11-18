Juan Pablo Montoya přichází s odvážnou predikcí pro Aston Martin

Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
Aston Martin se připravuje na novou éru Formule 1 s cílem stát se silným konkurentem pro všechny soupeře. Sedminásobný vítěz Grand Prix Juan Pablo Montoya nevylučuje, že Fernando Alonso by mohl týmu zajistit mistrovský titul už v příští sezoně. Podle Montoyi tým míří k úspěchu i díky příchodu legendárního technika Adriana Neweyho.
„Fernanda Alonsa nemůžete odepsat z boje o titul příští rok,“ řekl Montoya v rozhovoru pro sázkovou platformu, informuje PlanetF1. „Pokud Adrian Newey příští rok s Aston Martinem nezvládne, udělá to v roce 2027.“
Sezona 2026 přinese zásadní změny pravidel, které ovlivní jak šasi, tak pohonné jednotky. Vozy budou menší, lehčí a vybavené aktivními aerodynamickými prvky, systém DRS zmizí a pneumatiky Pirelli budou užší.
Motory projdou rovněž výraznou transformací. Maximální elektrický výkon se ztrojnásobí a spalovací jednotky poběží na plně udržitelný biopalivo. Správné využití energie a strategie se tak stanou klíčovými faktory výkonu.
Aston Martin naváže spolupráci s Hondou na pohonných jednotkách a jeho monoposty budou těžit z odbornosti Adriana Neweyho, který již vytvořil šampionské vozy pro Williams, McLaren a Red Bull. „Aston Martin bude mít mistra světa během tří let, to vám garantuji,“ dodal Montoya.
Montoya upozornil, že Adrian Newey by mohl objevit mezeru v nových pravidlech, která by Aston Martinu poskytla významnou výhodu. „Nevím, jestli Aston Martin bude příští rok úplně konkurenceschopný, ale pokud Newey najde tu mezeru, vyhrají všechno,“ řekl Montoya.
Newey přišel do Aston Martinu v březnu jako technický ředitel a spolumajitel týmu a nyní se plně soustředí na vývoj vozu pro sezonu 2026. „Procházíme obdobím transformace. Tým rychle rostl a teď je potřeba stabilizovat lidi a zajistit efektivní spolupráci,“ uvedl Newey v interním rozhovoru.
Při práci na novém monopostu často vstupuje do tzv. „designového transu“. „Moje manželka mi říká, že jsem v designovém transu. Všechen svůj omezený mozkový výkon soustředím na aktuální úkol, což může být náročné pro běžnou komunikaci,“ přiznal Newey.
Newey odmítá předjímat výsledky příští sezony. „Nikdy jsem nevěřil v to, že můžeme předem říct, čeho dosáhneme. Spokojenost přichází z týmové práce a postupného posunu vpřed. Pokud se nám podaří zvládnout rok 2026, bude to první úspěch,“ dodal.
Aston Martin zachová stejné jezdecké složení s Fernandem Alonsem a Lancem Strollem. Tým směřuje k nové éře s cílem stát se pravidelnou hrozbou pro soupeře a připravit půdu pro potenciální mistrovský titul.
Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
