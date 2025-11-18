Dcera legendy míří do McLarenu: Ženský motorsport dostává nový impuls

Ella Häkkinen, Ella Stevens a Ella Lloyd v programu Mclarenu
Ella Häkkinen, Ella Stevens a Ella Lloyd v programu Mclarenu, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 12:23
McLaren Racing rozšířil svůj Driver Development Programme o dvě nové talenty, Elly Stevens a Elly Häkkinen. Tým věří, že program jim poskytne zkušenosti a podporu potřebnou k dalšímu růstu v motorsportu.

McLaren oznámil rozšíření svého programu pro mladé jezdce, Driver Development Programme. Nově do něj přibudou dvě talentované jezdkyně a tým také zařadí druhé auto do ženské série F1 Academy. Tento krok ukazuje, že McLaren chce podporovat mladé talenty a zvyšovat zastoupení žen v motorsportu.

Dosud McLaren v F1 Academy nasazoval pouze jedno auto, za jehož volantem seděla Ella Lloyd. „V roce 2026 přidáme druhé auto, které povede Ella Stevens,“ uvedl tým a dodal, že o jeho provoz se postará Rodin Motorsport.

Kromě Stevens byla do programu přijata také Ella Häkkinen, která začne testovat monoposty s cílem připravit se na sezonu 2027. „Je úžasné mít tři talentované mladé jezdkyně v našem Driver Development Programme,“ řekl CEO McLarenu Zak Brown.

Brown zdůraznil, že ačkoliv je stále co zlepšovat, tým už v oblasti ženského zastoupení ve sportu udělal velký pokrok. „Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme dosáhli,“ řekl. „Doufám, že to ukáže všem talentovaným dívkám, že náš sport je otevřený a že chceme udržet tempo růstu, které jsme v posledních letech viděli.“

Zak Brown připomněl, že příležitosti nejsou jen na závodní dráze. „Existuje mnoho možností, jak se uplatnit i mimo trať, a chci poděkovat NEOM za spolupráci, která nám pomáhá otevírat více cest pro ženy,“ dodal Brown.

Christian Horner a Zak Brown

Zak Brown o Christianu Hornerovi: Jak sláva a peníze změnily bývalého šéfa Red Bullu

Ella Stevens, 19letá Britka, je zatím jedinou ženou, která vyhrála v britské motokárové třídě KZ2. V roce 2025 získala druhé místo v britském šampionátu KZ2. „Je to skvělá příležitost ukázat, že tvrdá práce a talent přinášejí výsledky,“ komentovala svůj příchod do McLarenu.

Ella Häkkinen, dcera dvojnásobného mistra světa F1 Mika Häkkinena, je nejmladší jezdkyní, která byla do programu McLarenu přijata. Ve svých 14 letech získala první významné mezinárodní vítězství na závodě Champions of the Future Academy 2024 v Cremoně.

Tímto krokem McLaren potvrzuje, že Driver Development Programme zůstává klíčovou součástí strategie týmu. „Nemohu se dočkat, až je uvidíme na trati a sledovat, jak jejich talent roste. Budoucnost motorsportu je otevřená a my chceme být u toho,“ uzavřel Zak Brown.

