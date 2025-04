Hughes zkoumá Hamiltonův propad ve Ferrari: Jaký je důvod za jeho potíže?

Lewis Hamilton čelí v současné sezóně Formule 1 těžkým chvílím. Ačkoli zaostává za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem, nejvíce znepokojující je fakt, že Hamilton sám věří, že tento trend bude pokračovat i v průběhu celého roku. A podle jeho slov to není udržitelný stav.

Po závodě v Džiddě, kde Hamilton zaostal o více než půl minuty za Leclercem a skončil jako poslední z jezdců čtyř nejlepších týmů, novináři očekávali odpověď na otázku, kde se ztratila jeho forma z Číny. Hamilton na to reagoval slovy: "Nemám odpověď. Není to tak, že by existoval nějaký konkrétní problém, prostě není co říct."

Jeho slova naznačují, že problémy jsou hlubší. "Balanc, snažím se cítit auto pod sebou, ale nic konkrétního tam není. Momentálně není žádné řešení. Takto to bude po zbytek sezóny. Bude to prostě bolestivé," dodal. Tento stav nastal po tom, co Ferrari muselo zásadně změnit nastavení auta po Hamiltonově diskvalifikaci v Číně kvůli nadměrnému opotřebení podvozku. Tyto změny vedly k extrémnímu nastavení auta, které Leclerc popsal jako "opravdu extrémní" a je třeba ho přizpůsobit tak, aby auto co nejvíce využilo svůj omezený potenciál.

Britský novinář Mark Hughes hodnotil Hamiltonovy výkony velmi kriticky, označujíc je za „příšerné“. "Na týmového kolegu nemůžete ztrácet půl sekundy," poznamenal Hughes, což bylo běžné v posledních pěti velkých cenách, s výjimkou Číny. Dodal, že kvůli problémům s podlahou auta nemohl tým nastavit vůz stejně jako v Šanghaji. Ačkoli se v Miami očekává, že Ferrari by díky nižší palivové zátěži mohlo vypadat lépe, Hughes zůstává skeptický: "To je velké možná," řekl.

Hughes rovněž upozornil, že Hamilton neměl jasné odpovědi na otázky po závodech, což pro něj představuje nejtěžší období v kariéře. "To je horší než těžkosti, které měl v posledních třech letech v Mercedesu. A tohle není udržitelné, zvlášť pro někoho s Lewisovým profilem," dodal Hughes. Podle něj Hamilton čelí obrovskému tlaku jak od vedení Ferrari, tak ze strany celé Formule 1, protože jeho neúspěchy kazí příběh, který F1 snaží prodat.

Hamilton si během své kariéry vždy užíval silnou podporu britské motoristické tiskové, která mu obvykle odpouštěla i výkyvy ve formě. Při přestupu do Ferrari ale věděl, že tuto podporu ztratí. Zatímco očekával podporu italských médií, zjistil, že novináři v Itálii jsou schopní Ferrari buď velice obdivovat, nebo tvrdě kritizovat podle toho, jak se týmu daří.

Další novinář, Scott Mitchell-Malm, se k Hughesovi připojil a uvedl, že Hamilton v současnosti výrazně zaostává za očekáváním. "Začínám být přesvědčený, že čím více se Hamilton snaží přizpůsobit Ferrari, tím hůře to vypadá. Možná by bylo lepší, kdyby to dělal po svém, i kdyby to znamenalo, že bude o desetinu nebo dvě pomalejší než Leclerc," řekl Mitchell-Malm, čímž vyjádřil pochybnosti o tom, zda je současný přístup Hamiltona k týmu správný.