Hamiltonův sen ve Ferrari se mění v noční můru: Blíží se konec legendy?

Lewis Hamilton v posledních týdnech otevřeně přiznává, jak náročné je pro něj přizpůsobit se novému působení ve Ferrari. Po sérii rozpačitých výsledků dokonce zažertoval, že by potřeboval „transplantaci mozku“, aby se s monopostem SF-25 opravdu sžil. Jeho frustraci si všimli i bývalí závodníci, včetně Ralfa Schumachera, který Hamiltonovy současné obtíže připodobnil ke svým vlastním zkušenostem z pozdní fáze kariéry, obdobím, které nakonec vedlo k jeho odchodu z Formule 1.

Podobný názor vyjádřil i bývalý jezdec Toro Rosso Jaime Alguersuari. V podcastu The After Lap otevřeně prohlásil: „Mám pocit, že Hamilton odejde.“ Alguersuari přiznal, že si je vědom rizika takového tvrzení, ale jeho intuice mu napovídá, že britský šampion má nejlepší roky za sebou a že už dosáhl všeho, co mohl. „Už vyhrál hodně, už vyhrál všechno, a teď si říká: 'Dobře, šel jsem do Ferrari, abych zjistil, co se stane v roce 2026,'“ vysvětlil.

I když se Hamilton i Ferrari upínají k nadějím na rok 2026 a nové technické regulace, realita současnosti je jiná. Alguersuari upozornil, že Ferrari zůstává týmem, který dokáže vyhrávat jednotlivé závody, ale není stabilně vítězným týmem. „Ferrari není vítězný tým. Je to tým, který vyhrává závody, ale není to vítězný tým,“ uvedl španělský ex-pilot a připomněl, že Scuderia nezískala titul od roku 2008.

Podle Alguersuariho Hamilton začíná ztrácet víru v to, že Ferrari dokáže v blízké době změnit svou pozici. „Můžou mít konkurenceschopné auto, můžou mít silný tým, ale chybí jim mentalita vítězů. A to je rozdíl,“ zdůraznil. Tím naráží na hlubší problém, který se netýká jen techniky, ale i kultury a vnitřního nastavení celé organizace.

Celkově tak panuje mezi některými bývalými závodníky přesvědčení, že Hamiltonova éra ve Formuli 1 se chýlí ke konci. Přestup k Ferrari byl možná posledním velkým krokem v jeho kariéře, pokusem o nový impulz, který se zatím nenaplňuje. Zda Hamilton skutečně zvolí odchod, nebo se ještě pokusí přepsat příběh své kariéry v červených barvách, ukáží až nadcházející měsíce.