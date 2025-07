Toto Wolff hájí Bena Sulayema: Někdy potřebujeme pevné vedení

Toto Wolff, šéf týmu Mercedes, uznal, že ačkoli se ne vždy shoduje s přístupem prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema, jeho vláda pevnou rukou přinesla Formuli 1 v několika ohledech pozitivní výsledky. Ačkoliv mezi oběma silnými osobnostmi panovalo napětí – zejména kvůli tématům jako zákaz vulgárního vyjadřování nebo snahy o rozšíření startovního pole o jedenáctý tým – v poslední době se jejich vztahy zdají být stabilnější.

Jedním z nejvíce diskutovaných kroků FIA v posledních měsících bylo zpřísnění pravidel ohledně nevhodného vyjadřování, především v přímém přenosu nebo přes týmové rádio. Toto Wolff tento krok obhajuje s tím, že piloti F1 by měli mít na paměti svou roli vzorů pro mladé jezdce a fanoušky, informuje Motorsport.com. Zároveň upozornil na kulturní a jazykové rozdíly, kdy nevhodné výrazy nemusí být vždy vnímány stejně – a právě proto považuje důraz FIA na respekt a sebekontrolu za důležitý.

„Děti nasávají, co vidí ve Formuli 1. Osmiletí, devítiletí kluci opakují, co slyší od svých idolů. A pokud je normální nadávat do rádia inženýrům, přenáší se to i do juniorských sérií,“ upozornil Wolff s osobní zkušeností ze závodní kariéry svého syna Jacka.

Podle něj není problém, když si pilot během jízdy potřebuje ulevit – problém nastává ve chvíli, kdy se vyjádření mění v osobní útoky. „Tam už musí být jasná hranice,“ dodal.

Druhým sporným bodem byl návrh na přijetí nového týmu Andretti do F1. Zpočátku k tomu Wolff přistupoval skepticky, především kvůli otázkám kolem sportovní i komerční hodnoty takového kroku. Jakmile ale do hry vstoupila automobilka Cadillac s plánem továrního týmu, postoj Mercedesu se změnil. „Tovární tým Cadillac je pro sport přínosem. V tomhle měl Ben Sulayem pravdu,“ připustil Wolff.

Celkově tak šéf Mercedesu uznal, že přístup prezidenta FIA, byť nekompromisní a někdy kontroverzní, přinesl určitou stabilitu a řešení zásadních otázek v době, kdy je Formule 1 pod stále větším drobnohledem veřejnosti i komerčních partnerů.