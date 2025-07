Hornerův šokující pád: Hrál v tom roli jeho nejbližší poradce?

Zatímco odchod Christiana Hornera z čela Red Bullu šokoval fanoušky i část paddocku, uvnitř týmu se toto rozhodnutí údajně připravovalo už několik týdnů. Dle informací německého deníku BILD sehrál klíčovou roli Helmut Marko – dlouholetý poradce týmu a člověk s významným zákulisním vlivem, informuje PlanetF1.com.

Marko se podle všeho aktivně podílel na strategických jednáních o budoucnosti týmu. Byl přítomen rozhodujícímu setkání 7. července, na kterém se sešli sportovní šéf Red Bullu Oliver Mintzlaff a vlastníci týmu Chalerm Yoovidhya a Mark Mateschitz. Právě tam mělo padnout konečné rozhodnutí o Hornerově odvolání. Samotný Horner se o svém konci dozvěděl následující den při osobním jednání s Mintzlaffem a Markem.

Oficiální důvody jeho konce zatím nebyly zveřejněny, ale spekulace ukazují na kombinaci sportovních a vnitřních problémů. Red Bull se po letech dominance propadl výkonnostně i strategicky. I když Max Verstappen zůstává v čele jezdeckého pole, vůz RB21 neumožňuje ostatním jezdcům konkurovat, což se odrazilo ve čtvrtém místě v Poháru konstruktérů.

Celý příběh ukazuje, že ani úspěšné týmy nejsou imunní vůči krizím. Odchod Hornera je symbolem hlubšího pnutí uvnitř Red Bullu, kde se střetávají různé vize o směřování stáje. Helmut Marko přitom znovu potvrzuje, že patří k lidem, kteří určují budoucnost týmu – byť stojí většinou v pozadí.

Napětí uvnitř Red Bullu navíc nevyplývá pouze ze sportovních výsledků. Horner čelil v zimě vyšetřování kvůli údajnému nevhodnému chování vůči zaměstnankyni. Ačkoliv byl očištěn, incident způsobil praskliny ve vztazích, zejména s Helmutem Markem a Jos Verstappenem, otcem Maxe. Tým se tak ocitl uprostřed vnitřní krize, která zdaleka nekončí.

Do toho přišly další zásadní ztráty: odešel legendární konstruktér Adrian Newey, sportovní ředitel Jonathan Wheatley, šéf strategie Will Courtenay i hlavní inženýr Rob Marshall. Zvlášť citelný je odchod Leeho Stevensona, Verstappenova osobního mechanika. Vše navíc umocnila smrt zakladatele týmu Dietricha Mateschitze, který byl dlouhá léta klíčovým spojovacím článkem mezi sportovní a korporátní částí Red Bullu.

Zákulisní spekulace nyní naznačují, že i Helmut Marko by mohl v blízké době opustit aktivní roli. Jako možného nástupce označil Sebastiana Vettela – čtyřnásobného mistra světa, který má s Red Bullem hluboké pouto. Pokud by k tomu došlo, tým by čelil nejen sportovnímu, ale i generačnímu přerodu, který by mohl výrazně změnit tvář celé stáje.