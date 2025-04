Lewis Hamilton ochromil Londýn: Fanoušci zaplavili Regent Street při slavnostním otevření Fanatics

F1 Academy: Nová dokumentární série na Netflixu ukáže zákulisí ženského motorsportu

Dokumentární série F1 Academy: The Academy, kterou produkuje Reese Witherspoon’s Hello Sunshine, bude 28. května 2025 uvedena na Netflixu a nabídne pohled na závodnice F1 Academy během sezóny 2024. Cílem je inspirovat mladé ženy a zviditelnit ženský motorsport, což by mělo podpořit růst série a její vliv na motorsportový svět.