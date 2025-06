Hamiltonova smůla v Kanadě: Kolize se svištěm zhatila šanci na úspěch

Lewis Hamilton odjížděl z Montrealu s pocitem, že se ocitl ve vlastní verzi filmu Groundhog Day. V úvodních kolech závodu totiž narazil do sviště, který se objevil na trati, a zcela tím pohřbil své naděje na silný výsledek ve Velké ceně Kanady.

Startoval z pátého místa a doufal, že si připíše první pódium od přestupu k Ferrari. Jenže po kolizi se zvířetem se jeho monopost potýkal s výrazným poškozením, které ovlivnilo celý průběh závodu. „Byl jsem prostě pomalý, chyběl mi výkon. Ztrácel jsem přes půl sekundy, takže jsem se s tím musel nějak poprat,“ řekl po závodě Hamilton. „Kvalifikace byla lepší, držel jsem se Piastriho a šetřil pneumatiky. Cítil jsem se optimisticky. A pak – ani jsem to neviděl – jsem slyšel, že jsem trefil sviště. To je hrozné. Mám rád zvířata, takže jsem z toho opravdu smutný.“

Poškození vozu se ukázalo jako závažné. Podle Hamiltona měl monopost díru v pravé části podlahy a chyběly mu některé aerodynamické prvky. Navíc se v průběhu závodu přidaly i problémy s brzdami. Jeho inženýr Riccardo Adami mu ale přes vysílačku připomněl, že i přes potíže drží solidní tempo.

Přesto Hamilton připustil, že pódium by nejspíš uteklo, i kdyby ke srážce nedošlo. „Pravděpodobně jsme zůstali příliš dlouho na trati při prvním stintu a po zastávce jsme se vrátili do provozu, což nás stálo další čas. Takže jsem rád, že jsem aspoň dojel do cíle a získal nějaké body, hlavně kvůli tomu brzdovému problému,“ dodal.

Výsledkem bylo nakonec šesté místo. Podle Hamiltona by za ideálních podmínek, bez kolize, bez chyb v taktice a s plně funkčním vozem, mohl pomýšlet maximálně na čtvrtou příčku. Na volání po výkonnostním posunu reagoval i šéf Ferrari Frédéric Vasseur. „Je pravda, že jsme měli malý polibek se svištěm, bylo to někdy kolem osmého nebo devátého kola. Poškodili jsme přední část podlahy, ztratili jsme zhruba 20 bodů přítlaku. Naštěstí se nezměnila rovnováha vozu, ale byla to velká ztráta výkonu. Pošleme tomu svišti květiny,“ uvedl s nadsázkou.

Vasseur zároveň slíbil, že Ferrari připravuje vylepšení vozu: „Nějaký upgrade přijde před Velkou cenou Velké Británie a možná ještě další později. Ale upřímně, dnes to bylo spíš o provedení a o tom, co dokážeme z auta dostat, než o samotném potenciálu vozu.“

Z Montrealu si tedy Hamilton kromě několika bodů odváží i nečekané setkání s kanadskou faunou a další důkaz, že Formule 1 je plná nepředvídatelných momentů.