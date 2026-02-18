Ferrari v Bahrajnu představilo nový aerodynamický prvek

Lewis Hamilton v monopostu SF-26
Lewis Hamilton v monopostu SF-26, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:08
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.

Ferrari na začátku druhého předsezónního testu 2026 v Bahrajnu znovu ukázalo, proč patří mezi nejvíce inovativní týmy Formule 1. Na voze SF-26 se objevil nový aerodynamický prvek, který okamžitě upoutal pozornost konkurence i technických delegátů. Zatímco ostatní stáje ladily drobné detaily, Scuderia přivezla řešení, jež znovu rozproudilo debaty o možnostech výkladu pravidel.

Jako první vyrazil na trať v Sakhiru Charles Leclerc a už při výjezdu z boxů bylo patrné, že zadní část monopostu prošla výraznou změnou. Před výfukem se objevil drobný aerodynamický element připomínající malé křídlo, detail, který v této oblasti vozu dosud nebyl k vidění. Odpolední část programu má absolvovat Lewis Hamilton a právě chování vozu v zadní části bude jedním z hlavních bodů sledování.

Technické předpisy sice podobné řešení v principu nevylučují, ale stanovují velmi přísné limity. Aerodynamický prvek nesmí přesahovat 60 milimetrů od osy nápravy, což v praxi většině týmů bránilo v tom, aby zařízení zasahovalo až za úroveň výfuku. Právě tato geometrická omezení dlouhodobě držela podobné nápady mimo realitu.

Podle zdrojů z paddocku Ferrari kompletně přepracovalo zadní část vozu, informuje Motorsport.com. Posunutím diferenciálu co nejvíce dozadu a využitím prostoru pod deformovatelnou strukturou vzniklo místo, které umožnilo integrovat nový aerodynamický prvek bez porušení pravidel. Oblast kolem výfuku tedy nebyla upravována dodatečně, ale byla od počátku navržena s ohledem na prvek, který tým označuje jako FTM.

„Tato oblast nebyla navržena náhodně, všechno do sebe zapadá,“ zaznělo z interních zdrojů týmu. Novinka tak nepůsobí jako experiment přidaný na poslední chvíli, ale jako součást širší technické filozofie, s níž Ferrari vstupuje do nové generace pravidel.

Důležitým faktorem je i změněný charakter pohonných jednotek pro sezonu 2026. Větší důraz na elektrickou energii nutí výrobce využívat spalovací motor častěji jako generátor, což znamená udržovat šestiválec ve vyšších otáčkách i v situacích, kdy tomu dříve tak nebylo. Výsledkem je stabilnější a nepřetržitý tok výfukových plynů.

Max Verstappen

David Coulthard komentuje kritiku Maxe Verstappena pravidel letošní sezony

Právě tento konstantní proud vytváří nové možnosti pro aerodynamiku zadní části vozu. Malý prvek před výfukem může pomáhat usměrňovat proudění směrem k difuzoru nebo stabilizovat proud vzduchu při průjezdu pomalejšími zatáčkami. Pokud se očekávání potvrdí, může jít o nenápadné, ale velmi efektivní zlepšení celkové účinnosti vozu.

„Teorie je jedna věc, ale rozhodují data z trati,“ připomínají technici v zákulisí. Bahrajnské testy proto představují klíčový okamžik, kdy se ukáže, zda FTM přinese reálný výkonový přínos, nebo zůstane pouze zajímavou technickou kuriozitou.

V případě úspěchu by navíc konkurence čelila složité situaci. Podobné řešení by totiž nebylo možné jednoduše okopírovat bez zásadního zásahu do konstrukce zadní části monopostu. Ferrari tak může už v úvodu nové technické éry získat náskok, který nebude snadné rychle dohnat.

