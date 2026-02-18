Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.
Ferrari na začátku druhého předsezónního testu 2026 v Bahrajnu znovu ukázalo, proč patří mezi nejvíce inovativní týmy Formule 1. Na voze SF-26 se objevil nový aerodynamický prvek, který okamžitě upoutal pozornost konkurence i technických delegátů. Zatímco ostatní stáje ladily drobné detaily, Scuderia přivezla řešení, jež znovu rozproudilo debaty o možnostech výkladu pravidel.
Jako první vyrazil na trať v Sakhiru Charles Leclerc a už při výjezdu z boxů bylo patrné, že zadní část monopostu prošla výraznou změnou. Před výfukem se objevil drobný aerodynamický element připomínající malé křídlo, detail, který v této oblasti vozu dosud nebyl k vidění. Odpolední část programu má absolvovat Lewis Hamilton a právě chování vozu v zadní části bude jedním z hlavních bodů sledování.
Technické předpisy sice podobné řešení v principu nevylučují, ale stanovují velmi přísné limity. Aerodynamický prvek nesmí přesahovat 60 milimetrů od osy nápravy, což v praxi většině týmů bránilo v tom, aby zařízení zasahovalo až za úroveň výfuku. Právě tato geometrická omezení dlouhodobě držela podobné nápady mimo realitu.
Podle zdrojů z paddocku Ferrari kompletně přepracovalo zadní část vozu, informuje Motorsport.com. Posunutím diferenciálu co nejvíce dozadu a využitím prostoru pod deformovatelnou strukturou vzniklo místo, které umožnilo integrovat nový aerodynamický prvek bez porušení pravidel. Oblast kolem výfuku tedy nebyla upravována dodatečně, ale byla od počátku navržena s ohledem na prvek, který tým označuje jako FTM.
„Tato oblast nebyla navržena náhodně, všechno do sebe zapadá,“ zaznělo z interních zdrojů týmu. Novinka tak nepůsobí jako experiment přidaný na poslední chvíli, ale jako součást širší technické filozofie, s níž Ferrari vstupuje do nové generace pravidel.
Důležitým faktorem je i změněný charakter pohonných jednotek pro sezonu 2026. Větší důraz na elektrickou energii nutí výrobce využívat spalovací motor častěji jako generátor, což znamená udržovat šestiválec ve vyšších otáčkách i v situacích, kdy tomu dříve tak nebylo. Výsledkem je stabilnější a nepřetržitý tok výfukových plynů.
Právě tento konstantní proud vytváří nové možnosti pro aerodynamiku zadní části vozu. Malý prvek před výfukem může pomáhat usměrňovat proudění směrem k difuzoru nebo stabilizovat proud vzduchu při průjezdu pomalejšími zatáčkami. Pokud se očekávání potvrdí, může jít o nenápadné, ale velmi efektivní zlepšení celkové účinnosti vozu.
„Teorie je jedna věc, ale rozhodují data z trati,“ připomínají technici v zákulisí. Bahrajnské testy proto představují klíčový okamžik, kdy se ukáže, zda FTM přinese reálný výkonový přínos, nebo zůstane pouze zajímavou technickou kuriozitou.
V případě úspěchu by navíc konkurence čelila složité situaci. Podobné řešení by totiž nebylo možné jednoduše okopírovat bez zásadního zásahu do konstrukce zadní části monopostu. Ferrari tak může už v úvodu nové technické éry získat náskok, který nebude snadné rychle dohnat.
