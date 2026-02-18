FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Formule 1 se připravuje na novou sezonu plnou změn. První reakce z paddocku ale naznačují, že přechod na novou generaci monopostů nebude úplně jednoduchý. Po jednání Komise F1 v Bahrajnu proto FIA zveřejnila oficiální stanovisko, ve kterém shrnula další postup při schvalování pravidel i první dojmy jezdců získané prostřednictvím speciálního dotazníku.
Jednání proběhlo 18. února na okruhu Bahrain International Circuit, kde se současně koná druhý předsezonní test. Právě během testování se poprvé ve větší míře ukázalo, jak připravované změny ovlivní chování vozů i samotné závodění od roku 2026. FIA potvrdila, že „úpravy předpisů Formule 1 pro rok 2026 byly odsouhlaseny a nyní budou předloženy Světové radě motorsportu ke konečnému schválení“. Zároveň ale zdůraznila, že testování je zatím ve fázi sběru dat a vyhodnocování, takže konečná podoba pravidel se může ještě vyvíjet.
Důležitou součástí jednání byla zpětná vazba jezdců. Federace uvedla, že „konstruktivní diskuse proběhla mezi všemi týmy na základě prvotních ohlasů jezdců“. Diskuze se týkaly ovladatelnosti vozů, fungování pohonných jednotek a energetického managementu, aerodynamiky, možností předjíždění i chování pneumatik a mechanické přilnavosti. První dojmy přinesly i pozitivní zprávy – jezdci ocenili zejména nižší hmotnost a menší rozměry vozů pro rok 2026, stejně jako klidnější projev a lepší akceleraci při výjezdech, což by mohlo přispět k atraktivnějším soubojům na trati.
Mnohem kritičtější reakce směřují k novým pohonným jednotkám. Přestože FIA ve svém vyjádření volí spíše opatrný tón, z prostředí týmů i jezdců zaznívá nespokojenost hlavně s fungováním energetického managementu. Diskuse se soustředily také na kontroverzi kolem Mercedesu, který čelí obviněním, že při provozní teplotě využívá „šedou zónu“ pravidel ohledně kompresního poměru, i když tým opakovaně zdůrazňuje, že jeho postup je v souladu s předpisy. FIA zároveň potvrdila, že se připravuje nový test měření kompresního poměru, který by mohl být zaveden od 1. srpna a měřil by 16:1 při provozní teplotě 130 °C oproti stávajícímu testu při okolní teplotě; návrh bude předmětem elektronického hlasování týmů.
Velkou pozornost vzbudila také startovní procedura. Nový systém vyžaduje složitější přípravu hybridního pohonu před samotným rozjezdem, kdy musí jezdci několik sekund optimalizovat chod turbodmychadla a energetického systému. Podle Andrey Stelly, šéfa McLarenu, je bezpečný start prioritou číslo jedna: „Musíme zajistit, aby všechny vozy byly při startu připravené, protože startovní rošt není místo, kde chcete, aby některé monoposty váhaly. Jde zde o větší zájem než jen o konkurenci. Všechny týmy a FIA musí při řešení startovní procedury jednat zodpovědně.“ Stella dále upozornil na rozdíly v rychlostech při použití lift and coast, které mohou vést k nebezpečnému přiblížení vozů na trati, a zdůraznil potřebu správného načasování startovních světel.
Přesto Komise odolala tlaku na rychlé změny. Na základě prvních dat z testů v Bahrajnu a Barceloně bylo rozhodnuto o tzv. „watching brief“ – sledování a sběr informací před případnými úpravami. „Další vyhodnocení a technické kontroly energetického managementu proběhnou během následujících tří dnů druhého předsezonního testu v Bahrajnu,“ uvedla Komise. „Bylo dohodnuto, že nejsou potřeba okamžité zásadní změny předpisů, protože dostupná data a zpětná vazba jsou stále předčasná. Předčasné zásahy by mohly zvýšit nestabilitu těsně před startem sezony.“ Další revize pravidel se uskuteční, jakmile bude k dispozici více informací, a kromě kompresního poměru se prověří i předchozí regulační otázky, jakmile FIA získá dostatek dat pro kvalifikovaná rozhodnutí.
Vedle technických otázek se otevřela také debata o budoucnosti sprintových závodů. „Proběhly diskuse o možnosti navýšení počtu sprintových podniků až na 12 na základě poptávky fanoušků a promotérů,“ potvrdila FIA. Případné rozšíření by se ale netýkalo sezony 2026 a zatím je vnímáno spíše jako dlouhodobý směr vývoje šampionátu směrem k roku 2027.
Testování v Bahrajnu pokračuje až do 20. února a jde o poslední předsezonní přípravu před startem sezony na Velké ceně Austrálie na začátku března.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.
Napětí kolem nových pravidel F1 pro sezonu 2026 vzbuzuje debatu mezi jezdci i experty, přičemž Max Verstappen otevřeně kritizuje změny a jejich dopad na závodění. David Coulthard však připomíná, že ve finále rozhodnou až výkony na trati a schopnost jezdců a týmů přizpůsobit se novým podmínkám.
Šéfdesignér Craig Skinner týmu Red Bull Racing opouští stáj těsně před začátkem sezony nových pravidel. Jeho odchod přichází v kritickém okamžiku, kdy tým připravuje nový monopost pro nadcházející šampionát.
Formule 1 oznámila novou smlouvu s okruhem Circuit de Barcelona-Catalunya, která zajistí návrat závodů do Barcelony. Dohoda zároveň ovlivňuje budoucnost Circuit de Spa-Francorchamps a jeho pořadatelství belgické Grand Prix.
Fred Vasseur veřejně požádal novináře, aby přestali spekulovat o změně závodního inženýra u Lewis Hamilton pro sezónu 2026. Tým tím chce chránit interní stabilitu a soustředit se na výkon, nikoli na mediální senzace.
Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval, ale situaci zvládl s nadhledem a reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat stres.
Fernando Alonso připustil, že Aston Martin čeká před začátkem sezóny hodně práce a poslední testy v Bahrajnu to jen potvrdily. Zároveň ale vyzdvihl pokrok týmu, nové zázemí a spolupráci s Adrianem Neweym.
Aston Martin po pomalém startu předsezóny intenzivně dohání ztrátu a podle Pedra de la Rosy už odhalil klíčové problémy, na jejichž odstranění tým pracuje v Silverstone.
McLaren připouští určité rozdíly ve výkonnosti při předsezonních testech, zároveň však upozorňuje, že je příliš brzy na definitivní závěry.
Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.