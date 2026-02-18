Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Aston Martin vstoupil do předsezónních testů v Bahrajnu s vysokými očekáváními, ale realita se ukázala být složitější, než tým doufal. Nový monopost AMR26 od Adriana Neweyho se zatím potýká s technickými problémy, které zpomalují sběr dat a přípravu na nadcházející sezónu. Zatímco fanoušci i analytici očekávali hladký start, Aston Martin dosud najel nejméně kilometrů ze všech týmů a výrobců motorů.
Potíže začaly už během uzavřeného shakedownu v Barceloně, kdy Lance Stroll zvládl jen pět kol, než byl z bezpečnostních důvodů poslán zpět do boxů. Původně se mluvilo o technické závadě, ale podle PlanetF1.com šlo spíše o preventivní kontrolu elektrického systému.
Po noční výměně motoru usedl do vozu Fernando Alonso a v pátek absolvoval neoficiálně 49 kol. Během prvního oficiálního testu v Bahrajnu oba jezdci přidali dalších 206 kol, přesto celkem 260 kol zůstává nejnižším počtem mezi všemi týmy a výrobci motorů.
Situace se zhoršila ve středu, kdy se týmy vrátily na trať v Sakhiru k posledním třem dnům testování. Alonso zvládl jen 28 kol, než musel vůz vrátit do boxů kvůli „problému souvisejícímu s pohonnou jednotkou“, jak Aston Martin uvedl pro PlanetF1.com.
Lance Stroll si během odpolední části prvního dne testů připsal vlastní problém. Ve štěrku u zatáčky 11 ztratil zadní přilnavost při průjezdu širokou závodní stopou na pravé straně trati. „Vůz se uklouzl do strany přes celou plochu, ale rychlost byla příliš vysoká, aby se zastavil před štěrkem,“ hlásily přenosy. Stroll nebyl hluboko v pasti, ale jeho AMR26 se zasekl natolik, že musel být vyproštěn.
Bernie Collins, bývalá stratég Aston Martinu a nyní analytik Sky F1, upozornila, že problémy týmu mohou být vážnější než běžná technická závada. „Na Aston Martin byly nataženy závěsy,“ uvedla Collins. „Použili boreskop na zadní části motoru – malou kameru, aby zjistili, co se tam děje, a myslím, že našli něco dost závažného, co může vůz zastavit na delší dobu.“
„Myslím, že to jejich testování výrazně omezí,“ dodala Collins, naznačujíc, že Aston Martin bude muset řešit komplikace, které mohou ovlivnit přípravu na sezonu. Fernando Alonso se po incidentu před polednem už na trať nevrátil.
Tento vývoj přichází v kritické době, kdy tým potřebuje co nejvíce dat pro optimalizaci nastavení AMR26. Každý ztracený kilometr se proto počítá, a přestože vůz má potenciál díky návrhu Adriana Neweyho, současné potíže s pohonnou jednotkou Honda mohou ohrozit hladký start sezony.
Pokud se problémy ukážou jako vážné, tým bude muset pečlivě rozhodnout, jak využít zbývající testovací kilometry, aniž by riskoval další komplikace. Příprava na sezonu tak zůstává nejistá a sledování vývoje AMR26 bude během zbytku testů jedním z hlavních témat paddocku.
