FIA ukončuje spekulace o „podvádění“ kolem motoru Mercedesu

FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.
Zatímco média i fanoušci ve světě Formule 1 bouřlivě spekulovali o možné „nesportovní výhodě“ Mercedesu, FIA nyní klidně a jasně uzavřela otázku kontroverzní pohonné jednotky HPP. Regulátor důrazně odmítl, že by během diskuzí někdy padlo obvinění z „podvádění“, a zdůraznil, že všechny spory se týkaly technických detailů a interpretace pravidel.
Blízké elektronické hlasování výboru Power Unit Advisory Committee (PUAC) má upravit technické předpisy F1 tak, aby byl kompresní poměr motorů měřen nejen při okolní teplotě, ale i při referenčních 130 stupních Celsia. Nová pravidla mají vstoupit v platnost v srpnu 2026 a odstranit současnou nejistotu, která vyvolala napětí mezi výrobci motorů.
Sporná situace vznikla po zimní debatě, kdy Mercedes HPP využil mezeru v regulích a zvýšil kompresní poměr svého motoru na 18:1, přestože oficiální limit stanovuje 16:1. Měření se provádělo pouze při okolní teplotě, nikoli při provozní teplotě motoru, což vyvolalo ostré diskuse mezi konkurenčními týmy.
Ferrari, Audi, Honda a Red Bull Powertrains nyní usilují o úpravu pravidel. K jejich schválení je potřeba supermajorita v Power Unit Advisory Committee (PUAC) a souhlas FIA i Formula One Management (FOM), což ukazuje, že rozhodování je pečlivě vyváženo mezi všemi klíčovými stranami.
Nikolas Tombazis, technický ředitel FIA pro monoposty, zdůraznil, že během debat nikdy nezaznělo slovo „podvádění“. „Existuje mnoho možností, protože je rozdíl mezi tím, co regulace zamýšlela, a tím, co přesně umožňuje jejich text,“ uvedl pro média, informuje RacingNews365.
Hlavním cílem původních předpisů z roku 2022 bylo udržet kompresní poměr na 16:1. Tombazis dodal, že přesný text regulací umožňoval některým týmům vyšší ratio, a proto diskuze o porušení pravidel nikdy nebyla relevantní.
Řídicí orgán vysvětlil, že emoce kolem tématu vyplývaly spíše z odlišného vnímání toho, co je „správný“ postup, než z prokázaného porušení. FIA si byla vždy vědoma, že nové předpisy mohou vytvářet situace, kdy týmy využijí mezery, aniž by šlo o ilegální jednání (tzv. šedou zónu).
Cílem nadcházejícího elektronického hlasování je podle Tombazise uzavřít tuto otázku a nastavit jasná pravidla pro všechny výrobce pohonných jednotek. „Není potřeba, aby tato otázka vyvolávala měsíce rozruchu. Naším úkolem je zůstat vyvážení a podporovat inovace,“ uvedl.
Tombazis také připomněl, že ne všichni budou spokojeni – někteří budou chtít rychlejší zásah, jiní zachování volnosti pro experimenty. FIA proto hledá kompromis, který zajistí rovné podmínky a zároveň neomezí technologický rozvoj v moderní Formuli 1.
