FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Čtvrteční testy v Bahrajnu přinesly zajímavou novinku. FIA během posledních deseti minut ranní i odpolední session vyzkoušela nový startovní systém s blikajícími modrými světly, které mají jezdcům signalizovat, že startovní procedura je těsně před začátkem.
Cílem opatření je dát pilotům více času připravit vozy do startovní konfigurace, což je nyní obtížnější po odstranění MGU-H z nových motorů pro sezonu 2026. Tento systém dříve pomáhal překrýt turbo lag v nižších otáčkách, a bez něj trvá příprava na odjezd delší dobu.
Obavy z chaosu při startu prvního závodu sezony v Australské Grand Prix vedly k zavedení této předstartovní signalizace. Toto Wolff ocenil krok FIA: „Problém je, že rozjet tyto vozy není jednoduché. Některé vyžadují delší dobu, než všechny systémy fungují. Myslím, že FIA nyní přišla s dobrým řešením, aby na startu nedošlo ke katastrofě.“
Fred Vasseur, šéf Ferrari, byl k novince smíšeně skeptický. „V zásadě ano, ale zároveň ne,“ řekl. „Upozorňovali jsme FIA už loni, že start bude složitý. Bez MGU‑H je to opravdu náročné. Blikající světla jsou bezpečná a všichni s nimi souhlasí, ale kdo si není jistý, může startovat z boxové uličky.“
Navzdory zavedení nového opatření si Ferrari stále udržuje výraznou startovní převahu. Lewis Hamilton to znovu dokázal během čtvrtečního testu, kdy se z pátého místa rychle probojoval na první pozici, před Estebanem Oconem v Haasu s motorem Ferrari, Maxem Verstappenem v Red Bullu, Liamem Lawsonem v Racing Bulls a Kimi Antonellim v Mercedesu.
Hamiltonovy starty ukázaly, že modrá světla sice přispívají k bezpečnosti, ale nijak neomezují zjevnou výhodu Ferrari při akceleraci z místa. Pro ostatní týmy, například Alex Albon ve Williamsu nebo Oscar Piastri v McLarenu, zůstává odjezd stále náročný a vyžaduje taktiku a opatrnost při předjíždění.
Piastri, například musel během startu objíždět Sergia Péreze v Cadillacu a Franca Colapinta v Alpine, což ukazuje, že nová pravidla startu neřeší problémy s hustotou pole v prvních zatáčkách.
FIA doufá, že opatření s modrými světly sníží riziko kolizí, ale samotná technická výhoda týmů s efektivnějším startem, jako Ferrari, zůstává nezměněna. Starty proto stále představují klíčový faktor, který může rozhodovat o prvních bodech sezony.
