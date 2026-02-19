James Vowles komentuje revoluční zadní křídlo Ferrari

Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.

Šéf týmu Williams, James Vowles, poskytl svůj první komentář k revolučnímu zadnímu křídlu Ferrari, které bylo představeno během druhého dne testů v Bahrajnu. Podle něj se brzy ukáže, jak efektivní toto řešení je a napoví, kam by se měl ubírat vývoj Williamsu.

„Uvnitř koncových částí křídla je chytré uspořádání. Má to své klady i zápory,“ řekl Vowles pro F1TV přímo z paddocku.

Ferrari přišlo s odlišným řešením než tradiční otevírání a zavírání slotu křídla, známého z DRS nebo nové aktivní aerodynamiky pro sezónu 2026. Nové zadní křídlo umožňuje rotaci horních částí tak, že se prakticky převrátí a funguje jako obrácené křídlo.

Tento inovativní prvek okamžitě přitáhl pozornost v paddocku F1. „Je to zajímavé řešení od Ferrari,“ dodal Vowles.

Šéf Williamsu očekává, že během testů se rychle ukáže, zda je tato novinka efektivní. „Během 24 hodin bychom měli mít jasnější představu, zda je to dobré nebo špatné a podle toho upravíme náš směr vývoje,“ vysvětlil.

Kimi Antonelli

Čtvrteční den testů v Bahrajnu patřil Mercedesu s Kimim Antonellim

Vowles také vysvětlil, jak týmy obecně reagují na inovace konkurence. „Když vidíte něco zajímavého, buď si řeknete: ‚Už jsme o tom přemýšleli a toto jsou naše závěry, proč jsme to neudělali‘, nebo ‚To nás ani nenapadlo‘. A pak záleží na rychlosti, jak rychle to dokážete vyhodnotit,“ řekl.

Na dotaz, zda Williams tuto možnost zvažoval, Vowles odpověděl upřímně: „Tohle nám zatím neprošlo radarem. Nejsem si jistý, jestli je to dobré řešení, ale brzy se to ukáže.“

S blížící se premiérou sezóny v Melbourne a novými pravidly pro rok 2026 se pozornost týmů soustředí na každou inovaci konkurence. Zadní křídlo Ferrari je tak jen jedním z mnoha prvků, které mohou ovlivnit strategie a směr vývoje ostatních týmů.

Celkově Vowles shrnul svůj pohled na novinku stručně: „Zadní křídlo od Ferrari je zajímavý směr, dejme tomu takto.“

