Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Šéf týmu Williams, James Vowles, poskytl svůj první komentář k revolučnímu zadnímu křídlu Ferrari, které bylo představeno během druhého dne testů v Bahrajnu. Podle něj se brzy ukáže, jak efektivní toto řešení je a napoví, kam by se měl ubírat vývoj Williamsu.
„Uvnitř koncových částí křídla je chytré uspořádání. Má to své klady i zápory,“ řekl Vowles pro F1TV přímo z paddocku.
Ferrari přišlo s odlišným řešením než tradiční otevírání a zavírání slotu křídla, známého z DRS nebo nové aktivní aerodynamiky pro sezónu 2026. Nové zadní křídlo umožňuje rotaci horních částí tak, že se prakticky převrátí a funguje jako obrácené křídlo.
Tento inovativní prvek okamžitě přitáhl pozornost v paddocku F1. „Je to zajímavé řešení od Ferrari,“ dodal Vowles.
Šéf Williamsu očekává, že během testů se rychle ukáže, zda je tato novinka efektivní. „Během 24 hodin bychom měli mít jasnější představu, zda je to dobré nebo špatné a podle toho upravíme náš směr vývoje,“ vysvětlil.
Vowles také vysvětlil, jak týmy obecně reagují na inovace konkurence. „Když vidíte něco zajímavého, buď si řeknete: ‚Už jsme o tom přemýšleli a toto jsou naše závěry, proč jsme to neudělali‘, nebo ‚To nás ani nenapadlo‘. A pak záleží na rychlosti, jak rychle to dokážete vyhodnotit,“ řekl.
Na dotaz, zda Williams tuto možnost zvažoval, Vowles odpověděl upřímně: „Tohle nám zatím neprošlo radarem. Nejsem si jistý, jestli je to dobré řešení, ale brzy se to ukáže.“
S blížící se premiérou sezóny v Melbourne a novými pravidly pro rok 2026 se pozornost týmů soustředí na každou inovaci konkurence. Zadní křídlo Ferrari je tak jen jedním z mnoha prvků, které mohou ovlivnit strategie a směr vývoje ostatních týmů.
Celkově Vowles shrnul svůj pohled na novinku stručně: „Zadní křídlo od Ferrari je zajímavý směr, dejme tomu takto.“
Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.
Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.
George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.
Napětí kolem nových pravidel F1 pro sezonu 2026 vzbuzuje debatu mezi jezdci i experty, přičemž Max Verstappen otevřeně kritizuje změny a jejich dopad na závodění. David Coulthard však připomíná, že ve finále rozhodnou až výkony na trati a schopnost jezdců a týmů přizpůsobit se novým podmínkám.
Šéfdesignér Craig Skinner týmu Red Bull Racing opouští stáj těsně před začátkem sezony nových pravidel. Jeho odchod přichází v kritickém okamžiku, kdy tým připravuje nový monopost pro nadcházející šampionát.
Formule 1 oznámila novou smlouvu s okruhem Circuit de Barcelona-Catalunya, která zajistí návrat závodů do Barcelony. Dohoda zároveň ovlivňuje budoucnost Circuit de Spa-Francorchamps a jeho pořadatelství belgické Grand Prix.
Fred Vasseur veřejně požádal novináře, aby přestali spekulovat o změně závodního inženýra u Lewis Hamilton pro sezónu 2026. Tým tím chce chránit interní stabilitu a soustředit se na výkon, nikoli na mediální senzace.
Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval, ale situaci zvládl s nadhledem a reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat stres.