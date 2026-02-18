První den druhých testů v Bahrajnu: George Russell těsně poráží Oscara Piastriho

George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
Ve středu se v Sachíru uskutečnil první den druhého třídenního testování před sezónou 2026. Den přinesl dramatické momenty, technické výzvy a velmi těsné časy mezi nejlepšími jezdci. Na čele se opět objevil britský pilot George Russell, který v závěru odpolední části zajel nejrychlejší kolo dne časem 1:33.459 min, pouhých 0,010 s před Oscarem Piastrim z McLarenu.
Russell svůj nejlepší výkon předvedl až v závěrečné části dvouhodinového odpoledního tréninku. Zajel nejrychlejší sektor i celé kolo, přestože během jízdy pocítil drobné potíže s řízením svého Mercedesu W17. Do týmu hlásil: „Řízení je v zatáčkách teď o něco těžší než minulý týden, když otáčím volantem.“ Tým mu okamžitě odpověděl: „Rozumíme. To jsou změny u řízení, které jsme provedli.“
Všechny týmy mezi dopolední a odpolední částí vystřídali své jezdce. Jako jediný tým nechal Red Bull jezdit Isacka Hadjara po celý den, zatímco ostatní stáje pravidelně střídaly piloty. Oscar Piastri převzal vůz McLarenu od Landa Norrise a George Russell naskočil do Mercedesu po Kimi Antonellim.
Za touto dvojicí se umístil Charles Leclerc, jehož dopolední čas stačil na konečné třetí místo. Čtvrtý skončil Lando Norris, který ztrácel téměř půl sekundy.
Testování se neobešlo bez problémů. Jediné přerušení odpolední části způsobil Lance Stroll z Aston Martinu, který smekl do štěrku v zatáčce 11. Mechanici navíc museli ještě před jeho výjezdem vyřešit menší závadu na krytu motoru jeho vozu.
Francouz Isack Hadjar, který dopoledne řešil technické problémy, se odpoledne vrátil na trať a nakonec den dokončil na solidním šestém místě. Jeho program byl ale výrazně omezený právě kvůli nutným opravám.
Mezitím Lewis Hamilton v Ferrari najel méně kilometrů než většina soupeřů. Technické potíže ho omezily, přesto se soustředil na dlouhé běhy a trénink startů a celkově najel 44 kol.
Testovací časy se během dne střídaly podle různých pneumatik a simulací kvalifikačních i závodních scénářů. V těchto podmínkách dominovaly zejména týmy Mercedes a McLaren. Jeden z inženýrů Mercedesu po odpolední části uvedl: „Jsme spokojeni s daty, ale stále máme spoustu práce. Tato auta jsou velmi citlivá na detaily, zejména řízení a energetické toky.“
Piastri a tým McLaren si během dne pochvalovali konzistenci svého vozu. Piastri dodal: „Byli jsme konkurenceschopní po celý den a z toho máme povzbuzení. Jen škoda, že jsme nakonec těsně neobhájili nejlepší čas, ale data jsou pozitivní.“
Testování bude pokračovat ve čtvrtek a pátek. Týmy se zaměří na doladění nastavení, spolehlivosti a nových startovních procedur, které se dnes rovněž testovaly. Patřila sem například simulace startu se zhasnutými světly a modrými signály před klasickým startem. Tyto kroky mají pomoci minimalizovat riziko incidentů na začátku prvních závodů sezóny.
Výsledky 1. dne druhého testu v Bahrajnu:
1. George Russell – Mercedes – 1:33.459 – 76 kol
2. Oscar Piastri – McLaren – +0.010 – 70 kol
3. Charles Leclerc – Ferrari – +0.280 – 70 kol
4. Lando Norris – McLaren – +0.593 – 54 kol
5. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.699 – 69 kol
6. Isack Hadjar – Red Bull – +0.801 – 66 kol
7. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.840 – 44 kol
8. Carlos Sainz – Williams – +1.654 – 55 kol
9. Franco Colapinto – Alpine – +1.795 – 60 kol
10. Gabriel Bortoleto – Audi – +1.804 – 71 kol
11. Alexander Albon – Williams – +2.231 – 55 kol
12. Liam Lawson – Racing Bulls – +2.294 – 61 kol
13. Oliver Bearman – Haas – +2.319 – 42 kol
14. Pierre Gasly – Alpine – +2.439 – 61 kol
15. Lance Stroll – Aston Martin – +2.515 – 26 kol
16. Esteban Ocon – Haas – +2.959 – 65 kol
17. Fernando Alonso – Aston Martin – +3.077 – 28 kol
18. Nico Hulkenberg – Audi – +3.282 – 49 kol
19. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +3.310 – 75 kol
20. Valtteri Bottas – Cadillac – +3.339 – 35 kol
21. Sergio Perez – Cadillac – +4.732 – 24 kol
George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.
Napětí kolem nových pravidel F1 pro sezonu 2026 vzbuzuje debatu mezi jezdci i experty, přičemž Max Verstappen otevřeně kritizuje změny a jejich dopad na závodění. David Coulthard však připomíná, že ve finále rozhodnou až výkony na trati a schopnost jezdců a týmů přizpůsobit se novým podmínkám.
Šéfdesignér Craig Skinner týmu Red Bull Racing opouští stáj těsně před začátkem sezony nových pravidel. Jeho odchod přichází v kritickém okamžiku, kdy tým připravuje nový monopost pro nadcházející šampionát.
Formule 1 oznámila novou smlouvu s okruhem Circuit de Barcelona-Catalunya, která zajistí návrat závodů do Barcelony. Dohoda zároveň ovlivňuje budoucnost Circuit de Spa-Francorchamps a jeho pořadatelství belgické Grand Prix.
Fred Vasseur veřejně požádal novináře, aby přestali spekulovat o změně závodního inženýra u Lewis Hamilton pro sezónu 2026. Tým tím chce chránit interní stabilitu a soustředit se na výkon, nikoli na mediální senzace.
Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval, ale situaci zvládl s nadhledem a reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat stres.
Fernando Alonso připustil, že Aston Martin čeká před začátkem sezóny hodně práce a poslední testy v Bahrajnu to jen potvrdily. Zároveň ale vyzdvihl pokrok týmu, nové zázemí a spolupráci s Adrianem Neweym.
Aston Martin po pomalém startu předsezóny intenzivně dohání ztrátu a podle Pedra de la Rosy už odhalil klíčové problémy, na jejichž odstranění tým pracuje v Silverstone.
McLaren připouští určité rozdíly ve výkonnosti při předsezonních testech, zároveň však upozorňuje, že je příliš brzy na definitivní závěry.