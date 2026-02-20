Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Předsezonní testy v Bahrajnu měly ukázat, jak je Aston Martin připravený na novou éru Formule 1. Místo toho ale jeho monopost pro rok 2026 většinu času stojí v garáži a kolem týmu roste nejistota.
Britská stáj vstupuje do sezony s novými motory Honda a jako jediná na startovním roštu používá výhradně japonskou pohonnou jednotku. Zatím se ale ukazuje, že největším problémem není samotná rychlost, nýbrž spolehlivost.
Ve středu strávil vůz, který navrhl Adrian Newey, čtyři hodiny v boxech kvůli potížím s motorem. Když se Lance Stroll konečně dostal na trať, jeho jízda skončila ve štěrku – situace přitom působila spíše jako technická závada než chyba jezdce.
Ani čtvrtek nepřinesl zlepšení. Fernando Alonso musel svůj program přerušit kvůli dalším problémům s pohonnou jednotkou a v pátek dopoledne monopost znovu zůstal za zavřenými vraty garáže.
Honda situaci popsala otevřeně: „Náš poslední výjezd s Fernandem Alonsem včera ukázal problém s baterií, který ovlivnil náš testovací plán s týmem Aston Martin F1.“
Japonci zároveň uvedli: „Od té doby provádíme simulace na zkušební stolici v HRC Sakura. Kvůli tomu a nedostatku některých dílů jsme dnes museli výrazně omezit testovací program, který se tak skládá pouze z krátkých výjezdů.“
Týmový ambasador Pedro de la Rosa pro F1 TV vysvětlil, proč monopost Aston Martinu zůstává v garáži. „Včera jsme měli na Fernandově voze problémy s baterií, a proto Honda provádí testovací simulace na stolici v Sakura,“ řekl.
Dodal, že „kvůli tomu a také nedostatku některých dílů dnes provedeme jen velmi omezené výjezdy.“
Podrobněji vysvětlil: „Výjezdy budou krátké a budou odděleny minimálně půlhodinovou pauzou… Dlouhé jízdy dnes rozhodně nebudou.“ Jinými slovy – žádné simulace závodu ani kontinuální sbírání dat, jen krátké výjezdy a pečlivá analýza.
Čas přitom běží. Nejlepší čas AMR26 – 1:35,974 – je o 1,4 sekundy pomalejší než všichni ostatní kromě nováčka Cadillac. „Určitě nejsme tam, kde jsme chtěli být,“ přiznal de la Rosa. „Jsme tým s nejmenším počtem ujetých kol během předsezonních testů.“
Přesto hledá pozitiva. „Samozřejmě bychom chtěli odjet mnohem více kol, ale ta, která jsme odjeli, nám ukazují směr do budoucna.“
Na otázku, zda bude start sezony složitý, odpověděl upřímně: „Ano, samozřejmě. Když začnete s handicapem, je to vždy těžší.“
Aston Martin tak vstupuje do nové éry s velkými ambicemi, ale zároveň s realitou náročného startu. „Je to dlouhá cesta, dlouhá sezona, ale mise musí být dokončena,“ uzavřel de la Rosa.
Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.
FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.
FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.
Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.
George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.