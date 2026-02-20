Fernando Alonso nešetří kritikou na Hondu: Krize u Aston Martinu pokračuje

Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Fernando Alonso po dalším náročném dni předsezonních testů neskrýval obavy z aktuální situace Aston Martinu. Přiznal, že tým čeká složité období. „Je tu mnoho věcí, které musíme opravit,“ uvedl dvojnásobný mistr světa a zdůraznil, že všichni v týmu pracují naplno, aby problémy co nejrychleji vyřešili.
Stáj ze Silverstone zatím absolvovala pouze 394 kol celkem během shakedownu v Barceloně, úvodního testu v Bahrajnu i většiny závěrečných jízd. To ji řadí na poslední místo v počtu odjetých kol a výrazně komplikuje přípravu na start nové sezony.
Alonso i jeho týmový kolega Lance Stroll mají omezený čas na trati a nedostatek potřebných dat. Nový vůz AMR26 zatím patří k nejslabším v poli, pohybuje se kolem desáté příčky a předčí jen nováčka Cadillac. To vyvolává otázky ohledně zvolené technické koncepce.
Podle Alonsa spočívá jádro problémů v agresivním aerodynamickém řešení prvního vozu navrženého Adrianem Neweyem. Tato koncepce může způsobovat komplikace s chlazením nové pohonné jednotky Honda, která je letos nasazena poprvé v rámci této spolupráce. Samotný motor zatím nepůsobí dostatečně výkonně a velmi těsné uspořádání karoserie situaci ještě zhoršuje.
Druhý den závěrečných testů odjel Alonso jen 68 kol, než se AMR26 tři hodiny před koncem odpolední části zastavil. „Nebyl to nejsnazší den, měli jsme pár přerušení,“ přiznal.
„Bylo důležité nasbírat nějakou kilometráž, ale nestačilo to. Kvůli problému s pohonnou jednotkou jsme nemohli dokončit plánovaný program a odpolední část pro nás skončila předčasně,“ vysvětlil s tím, že situace vyžaduje rychlou nápravu.
Nejprve se objevily spekulace o potížích s převodovkou, protože Aston Martin letos poprvé používá vlastní konstrukci poté, co v minulosti odebíral převodovky od Mercedesu. Alonso však tuto možnost odmítl. Odpovědnost převzala Honda, která zároveň oznámila, že program Lance Strolla bude v poslední den testů výrazně omezen.
Podle dřívějších odhadů Strolla ztrácí AMR26 čtyři až čtyři a půl sekundy na nejrychlejší vozy. V kombinaci s minimálním počtem odjetých kol to týmu znemožňuje efektivně ladit nastavení a sbírat klíčová data.
Celá situace ukazuje, že i ambiciózní projekty mohou narazit na tvrdou realitu technických problémů. Nedostatek testovacích kilometrů může negativně ovlivnit připravenost týmu na úvod sezony a zvýšit tlak na inženýry i samotné jezdce.
