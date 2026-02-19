Čtvrteční den testů v Bahrajnu patřil Mercedesu s Kimim Antonellim

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli, foto: Pirelli
Josef Mráček VČERA 19:53
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.

Na předposlední den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu zajel nejrychlejší kolo Kimi Antonelli z Mercedesu. Jeho čas 1:32.803 byl jen o 0,058 sekundy lepší než čas Oscara Piastriho z McLarenu. „Cítil jsem se skvěle, auto fungovalo perfektně a tým odvedl fantastickou práci,“ řekl Antonelli.

Během obědové přestávky většina týmů vystřídaly jezdce. Antonelli převzal kokpit po Georgi Russellovi a Piastri v Mclarenu nahradil Landa Norrise. „Je vždy zajímavé usednout do auta po kolegovi a hned najít správný rytmus,“ poznamenal Antonelli.

V týmu Audi nahradil Gabriela Bortoleta Nico Hülkenberg a v Cadillacu sedl za volant Sergio Perez místo Valtteriho Bottase. Tyto změny pomáhají týmům získat více dat a porovnat různé jezdecké styly.

Odpoledne začal Max Verstappen s nejrychlejším časem 1:33.444, jen o devět tisícin rychleji než Norris ráno. Antonelli se postupně zlepšoval, v prvním plném kole byl čtvrtý a Hülkenberg pátý. Piastri zažil dramatický moment, když jeho McLaren při průjezdu pravou zatáčkou č. 13 sklouzl mimo trať. „Byl to hodně náročný úsek, auto se mi zcela vyhoupnulo,“ popsal. Tento incident jej nakonec posunul na deváté místo.

Lewis Hamilton v monopostu SF-26

Ferrari v Bahrajnu představilo inovativní aktivní zadní křídlo

Ferrari mělo během testů náročný den. Lewis Hamilton dopoledne odjel jen pět kol a poté strávil většinu času v garáži kvůli neupřesněnému technickému problému. Sedminásobný mistr světa se nakonec vrátil na trať a odjel celkem 78 kol. Při prvním rychlém pokusu zajel kolo za 1:33.928, přičemž vyjel mimo trať v zatáčce číslo 10. Po druhém sektoru byl o 0,451 sekundy pomalejší než Antonelli, ale znovu vyjel mimo trať v poslední zatáčce a okamžitě zajel do boxů. Hamilton si nakonec dokázal složit dobré kolo s pneumatikami C3, když zajel čas 1:33.689, a během dne svůj nejlepší čas ještě vylepšil na 1:33.408.

Fernando Alonso musel po asi 50 minutách odpolední části testů zastavit svůj Aston Martin u výjezdu ze zatáčky č. 4 kvůli problémům s motorem. „Bohužel jsme museli auto zastavit, technici teď zkoumají příčinu problému,“ uvedla Honda. Zastávka způsobila přibližně 20 minut zdržení a Alonso se už na trať nevrátil.

Po obnovení testů zlepšil Antonelli svůj čas a posunul se na třetí místo, jen 0,431 sekundy za Verstappenem. Verstappen krátce nato svůj čas ještě vylepšil na 1:33.162 a Piastri se přesunul na třetí pozici. Hülkenberg zajel nejlepší kolo pro Audi s časem 1:33.987 a jeho týmoví kolegové se ukázali rychlí hlavně na přímých úsecích – Hülkenberg naměřených 341 km/h a Bortoleto 337 km/h. Audi tak upoutalo pozornost fanoušků i analytiků.

V závěru odpolední části testů Antonelli znovu zrychlil a zajel nejlepší kolo dne 1:32.803, o 0,058 sekundy rychleji než Piastri. Hamilton se sice vrátil na trať, ale při prvním pokusu o rychlé kolo vyjel mimo trať a ztratil čas. „Měl jsem dobré sektory, ale poslední zatáčka mi pokazila kolo,“ vysvětlil sedminásobný mistr světa.

Další jezdci, kteří v závěru testů zlepšovali své časy, byli Liam Lawson, Sergio Pérez, Esteban Ocon a Alexander Albon. Využívali nové pneumatiky C5 a soustředili se na nastavení výkonu. Perez skončil čtrnáctý, zatímco Colapinto posunul Alpine na šestou pozici.

Testy zakončily třetí pokusy s novou startovní procedurou pro sezónu 2026, která je nutná kvůli vysokému turbo-lagu – tedy zpoždění nárůstu výkonu u vozů bez MGU-H. Při výjezdu z boxů Piastri krátce zastavil, ale podařilo se mu auto nastartovat a opět se zařadit do pole.

Celkově předposlední den testů v Bahrajnu ukázal, že Mercedes i McLaren jsou ve výborné formě, Verstappen stále drží vysoký standard a Aston Martin nadále bojuje s technickými problémy.

Výsledky 2. dne druhých testů v Bahrajnu:

1. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:32.803 (79 kol)
2. Oscar Piastri – McLaren – +0,058 (86 kol)
3. Max Verstappen – Red Bull – +0,359 (139 kol)
4. Lewis Hamilton – Ferrari – +0,605 (78 kol)
5. Lando Norris – McLaren – +0,650 (72 kol)
6. Franco Colapinto – Alpine – +1,015 (120 kol)
7. Nico Hülkenberg – Audi – +1,184 (73 kol)
8. George Russell – Mercedes – +1,308 (77 kol)
9. Esteban Ocon – Haas – +1,398 (58 kol)
10. Liam Lawson – Racing Bulls – +1,729 (106 kol)
11. Alexander Albon – Williams – +1,752 (117 kol)
12. Gabriel Bortoleto – Audi – +2,460 (29 kol)
13. Oliver Bearman – Haas – +2,476 (69 kol)
14. Sergio Perez – Cadillac – +2,566 (50 kol)
15. Fernando Alonso – Aston Martin – +4,669 (68 kol)
16. Valtteri Bottas – Cadillac – +7,390 (58 kol)

Témata:
