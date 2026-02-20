Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.
Třetí den testů Formule 1 v Bahrajnu nabídl napínavé okamžiky a potvrdil rychlost Ferrari. Charles Leclerc s monopostem SF-26 vytvořil nezpochybnitelné tempo, když jeho čas 1:31.992 překonal konkurenci o devět desetin sekundy. „Byl to náročný den, ale auto fungovalo skvěle a cítil jsem, že můžu své časy ještě zlepšovat,“ komentoval Leclerc po skončení jízdy.
Zatímco Leclerc dominoval, další klíčoví soupeři jako Lando Norris, Max Verstappen nebo George Russell se již nepokusili o konečný kvalifikační pokus. Aston Martin se během dne potýkal s technickými problémy a zvládl odjet jen šest kol. „Měli jsme omezené možnosti kvůli problémům s baterií Honda a nedostatku náhradních motorů,“ uvedl Lance Stroll.
Ranní část byla pro Lance Strolla prakticky ztracená, když stihl projet jen dvě kola, než tým přešel na strategii krátkých bloků s pravidelnou analýzou dat. Po krátké přestávce se Stroll vrátil na trať, přičemž vzorec „dvě kola a pauza“ zůstal po celý den zachován.
Mercedes rovněž doháněl ztracený čas. Kimi Antonelli zastavil svůj monopost během ranní části, takže George Russell převzal řízení W17 půl hodiny po začátku odpolední části. I on hledal optimální rytmus a zkoušel přejíždět soupeře, například při souboji s Pierrem Gaslym v Alpine, který si pozici udržel až do 4. zatáčky.
Ve druhé hodině testů Leclerc zlepšil svůj ranní čas o šest setin sekundy na 1:33.629 s pneumatikami C3. Jeho kontrola nad SF-26 byla patrná i při drobných chybách, kdy musel přibrzdit v 11. zatáčce nebo T1, přesto si udržel vysoké tempo. „Auto je konzistentní a mám důvěru, že stále můžeme zrychlit,“ dodal Leclerc.
Celý den ukázal, že Ferrari nejen drží rychlostní tempo, ale také nabízí stabilitu a jistotu jezdce při intenzivním testování, zatímco konkurence se potýkala s technickými výzvami a omezeným časem na trati.
McLaren se potýkal s technickými problémy, a tak se Lando Norris na trať dostal až s necelými dvěma hodinami do konce testu. Jeho první kola měla spíše charakter instalačních jízd a několik drobných chyb mu zamezilo v plném útoku na nejlepší časy. Mezitím Max Verstappen testoval různé konfigurace předního křídla a brzd RB22 a zajel čas 1:33.6, čímž se stal nejbližším pronásledovatelem Leclerca.
Aston Martin den ukončil po pouhých šesti odjetých kolech. Ambasador týmu Pedro de la Rosa ale uklidňoval situaci. „Máme spoustu dat a víme, kde je třeba AMR26 zlepšit,“ i když pro stáj byl bahrajnský test náročný a zakončen hořce.
V posledních 40 minutách Leclerc nasadil nové pneumatiky C4 a dokázal zlepšit svůj čas o další tři desetiny sekundy, což stanovilo konečné tempo na 1:32.297. Ferrari tak ukázalo, že dokáže maximálně využít každou novou sadu pneumatik a potvrdit svou dominanci.
Norris zůstal na C2, což naznačovalo, že McLaren neplánoval útočit na Leclercův čas, zatímco Verstappen testoval prototypové pneumatiky. Přesto jeho rychlá jízda na C3 ukázala, že Red Bull bude v sezóně 2026 těžkým soupeřem, i když momentálně za Ferrari zaostává.
Den zakončila obvyklá série systémových testů a závěrečné pozorování startů monopostů. Leclerc opět předvedl brilantní odjezd a donutil soupeře k defenzivní jízdě, potvrzující, že Ferrari nejen drží tempo, ale má výhodu i při akceleraci ze startu.
Závěr bahrajnských testů naznačil, že sezona 2026 bude napínavá a boj o pozice na startu se může stát klíčovým faktorem v prvních závodech. Každá sekunda, každé kolo a každý detail budou hrát roli v celkovém pořadí.
Výsledky posledního dne testů v Bahrajnu:
1. Charles Leclerc – Ferrari – 1:31.992, 132 kol
2. Lando Norris – McLaren – 1:32.871, 47 kol
3. Max Verstappen – Red Bull – 1:33.109, 65 kol
4. George Russell – Mercedes – 1:33.197, 82 kol
5. Pierre Gasly – Alpine – 1:33.421, 118 kol
6. Oliver Bearman – Haas – 1:33.487, 88 kol
7. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:33.755, 71 kol
8. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:33.916, 49 kol
9. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:34.149, 165 kol
10. Carlos Sainz – Williams – 1:34.342, 141 kol
11. Oscar Piastri – McLaren – 1:34.352, 66 kol
12. Esteban Ocon – Haas – 1:34.494, 82 kol
13. Isack Hadjar – Red Bull – 1:34.511, 59 kol
14. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:35.290, 38 kol
15. Nico Hulkenberg – Audi – 1:36.019, 64 kol
16. Sergio Perez – Cadillac – 1:40.842, 61 kol
17. Lance Stroll – Aston Martin – bez času, 6 kol
Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.
FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.
FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.
Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.
George Russell z Mercedes-AMG Petronas F1 Team dominoval prvnímu dni druhého předsezonního testu Formule 1 2026 v Bahrajnu, potvrzující rychlý start týmu do nové sezóny.
FIA po jednání Komise F1 na okruhu v Bahrajnu vydala oficiální prohlášení, ve kterém shrnula hlavní body diskuse mezi týmy, F1 a federací.
Aston Martin čelí při testech v Bahrajnu problémům s pohonnou jednotkou, které omezují odjeté kilometry novým AMR26. Bernie Collins varuje, že komplikace mohou být vážnější než běžná závada a ohrozit přípravu týmu na sezonu.
Ferrari v Bahrajnu představilo u monopostu u SF-26 novou technickou využívá klapku FTM, která pracuje s prouděním výfukových plynů. Nově je aktivní i při nízkých převodových stupních, kde pomáhá s efektivnějším získáváním energie.