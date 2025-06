GP Kanady v ohrožení: Kouř z požárů zahaluje Montreal

Velká cena Kanady je proslulá proměnlivým počasím, které často způsobuje chaos a mění závodní strategie. I letos panuje nejistota zda dorazí déšť, protože v Montréalu nikdy nevíte co přinese další oblak.

Nadcházející Velká cena Kanady, desátý podnik kalendáře 2025, se opět odehraje na legendárním okruhu Gillese Villeneuvea v Montréalu. Závod, který bývá často poznamenán nepředvídatelným počasím, letos zatím slibuje jiný scénář – slunce, stabilní teploty a minimální pravděpodobnost deště. Přesto nelze vyloučit překvapení, protože kanadské klima je proslulé svou proměnlivostí.

Loňský ročník nabídl jednu z nejdramatičtějších závodů sezony, když Max Verstappen oslavil své 60. vítězství ve Formuli 1 v dešti, který promíchal karty. Tehdy se k němu na pódiu přidali Lando Norris a George Russell, zatímco Ferrari zažilo noční můru se dvěma odstoupeními. Právě podobná nepředvídatelnost bývá magnetem pro fanoušky i noční můrou pro stratégy.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by počasí mělo letošní Velkou cenu Kanady výrazně ovlivnit. Podle předpovědi serveru weather.com by měl celý závodní víkend zůstat suchý. V pátek a sobotu se očekávají příjemné teploty kolem 20 až 21 °C, s minimální šancí na déšť – nejvýše 11 %. V neděli pak teplota vystoupá až na 23 °C a pravděpodobnost srážek mírně vzroste na 16 %, přesto by počasí nemělo zásadně narušit průběh závodu.

Jedno varování ale přece jen nad Montreal dorazilo – a tentokrát nesouvisí s deštěm, nýbrž s kvalitou ovzduší. Kanadská vláda vydala upozornění kvůli rozsáhlým lesním požárům v provincii Québec. Hustý kouř z těchto požárů už zasáhl i oblast Montréalu a může znamenat zdravotní riziko, především pro osoby s dýchacími potížemi. Zda se smog promítne i do samotného závodního víkendu, zatím není jisté, informuje web GPblog.

Na trati mezitím stoupá očekávání. Max Verstappen se bude snažit získat čtvrté vítězství na okruhu Gillese Villeneuvea a potvrdit svou dominanci. Výzvou by mu mohli být rychlí jezdci McLarenu nebo Ferrari s Mercedesem, které touží po vítězství.

Ať už počasí zůstane stabilní, nebo se přece jen objeví nějaké překvapení, Kanada je známá tím, že málokdy nabídne „obyčejný“ závod. Trať u řeky sv. Vavřince je nevyzpytatelná a může přinést zvraty i bez kapky deště.