GP Kanady: Sprint po napínavém souboji obou Mercedesů ovládl George Russell

George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
George Russell proměnil pole position ve vítězství ve sprintovém závodě Velké ceny Kanady na okruhu Gillese Villeneuvea. Jezdec Mercedesu zvládl start bez problémů a udržel se před týmovým kolegou Kimim Antonellim, zatímco třetí pozici obsadil Lando Norris z McLarenu. Už od prvních kol však bylo jasné, že Antonelli nebude ochoten spokojit se s druhým místem.
Klíčový okamžik přišel v šestém kole. Antonelli se pokusil zaútočit na Russella po vnější straně první zatáčky. Britský pilot ale svou pozici tvrdě bránil a mladý Ital byl nucen vyjet do únikové zóny a následně přes trávu pokračovat zpět na trať. Komisaři incident dále neřešili, ale Antonelli byl přesvědčen, že jeho týmový kolega překročil hranici férového souboje.
Jen o několik zatáček později se Antonelli pokusil o další útok. Tentokrát šel agresivně na brzdy do šikany v sedmé zatáčce, ale udělal chybu, opět vyjel mimo trať a ztratil druhé místo ve prospěch Landa Norrise. Právě tento moment se později ukázal jako rozhodující pro konečné pořadí na stupních vítězů.
Rozčilený Antonelli okamžitě reagoval prostřednictvím týmového rádia. „Tohle bylo opravdu hodně nefér! Za to by měl dostat penalizaci. Byl jsem vedle něj,“ hlásil Ital svému týmu. Následně dodal: „Je mi jedno co říkáte, vytlačil mě z trati.“ Jeho závodní inženýr Peter Bonnington se ho snažil uklidnit, emoce však pokračovaly.
Do komunikace se proto neobvykle zapojil i šéf Mercedesu Toto Wolff. „Kimi, soustřeď se na řízení a ne na stěžování do rádia,“ vzkázal svému svěřenci během závodu. Po dojezdu, když Antonelli v rádiu znovu otevřel téma souboje s Russellem, Wolff dodal: „Kimi, teď není čas o tom mluvit. Probereme to interně, ne přes rádio.“
Zatímco se za ním odehrávala týmová přestřelka, Russell předváděl velmi koncentrovaný výkon. Norris se po většinu závodu držel těsně za Mercedesem, ale ani s pomocí systému DRS nenašel cestu k útoku. Britský jezdec tak kontroloval tempo a odolával neustálému tlaku až do šachovnicové vlajky.
V závěrečných kolech se Antonelli ještě jednou pokusil získat druhé místo zpět. Na předposledním kole využil drobné chyby Norrise a zkusil útok do první zatáčky. Stejně jako při souboji s Russellem však přehnal nájezdovou rychlost, vyjel široce a Norris si druhou pozici bez větších problémů pohlídal. Antonelli se tak musel spokojit s třetím místem.
Za vedoucí trojicí skončil Oscar Piastri, který se v závěru dostal před Lewise Hamiltona. Páté místo obsadil Charles Leclerc, šestý dojel Hamilton, sedmý Max Verstappen a poslední bodovanou příčku získal talentovaný Arvid Lindblad.
Zahraniční média se po sprintu shodovala, že nejde pouze o běžný závodní incident, ale o první výrazný náznak vnitřního boje o titul uvnitř Mercedesu. BBC, Reuters i The Guardian upozornily na podobnosti s někdejší rivalitou mezi Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem. Wolff sice po závodě situaci zlehčoval a označil ji za cennou lekci pro budoucnost, zároveň ale připustil, že podobné souboje mohou tým připravit o vítězství, pokud se budou opakovat v hlavních závodech.
Russellovo vítězství navíc snížilo jeho ztrátu na Antonelliho v průběžném pořadí šampionátu na 18 bodů. Kanadský sprint tak nejen přinesl důležité body, ale také odhalil rostoucí napětí mezi dvěma jezdci Mercedesu, kteří stále více bojují nejen proti soupeřům, ale i mezi sebou.
Výsledky sprintu Velké ceny Kanady:
1. George Russell (Mercedes) – 23 kol
2. Lando Norris (McLaren) – +1,272 s
3. Kimi Antonelli (Mercedes) – +1,843 s
4. Oscar Piastri (McLaren) – +9,797 s
5. Charles Leclerc (Ferrari) – +9,929 s
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – +10,545 s
7. Max Verstappen (Red Bull) – +15,935 s
8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +29,710 s
9. Franco Colapinto (Alpine) – +31,621 s
10. Carlos Sainz (Williams) – +36,793 s
11. Sergio Pérez (Cadillac) – +60,402 s
12. Liam Lawson (Racing Bulls) – +61,344 s
13. Gabriel Bortoleto (Audi) – +61,814 s
14. Esteban Ocon (Haas) – +64,209 s
15. Nico Hülkenberg (Audi) – +72,158 s
16. Lance Stroll (Aston Martin) – +1 kolo
17. Valtteri Bottas (Cadillac) – +1 kolo
18. Oliver Bearman (Haas) – +1 kolo
19. Alex Albon (Williams) – +1 kolo
20. Pierre Gasly (Alpine) – +1 kolo
21. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +1 kolo
22. Fernando Alonso (Aston Martin) – +1 kolo
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
Fernando Alonso upozorňuje, že Aston Martin stále ztrácí na špičku F1, i když zlepšil spolehlivost a převodovku AMR26. Hlavním problémem zůstává výkon a ovladatelnost pohonné jednotky Honda, která nedokáže smazat ztrátu několika sekund na kolo, potvrzují i zahraniční zdroje.
Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.