GP Číny: Liam Lawson to schytal od jedné z legend F1

Max Verstappen se i přes solidní kvalifikační výkon nedokázal s Red Bullem prosadit na Velké ceně Číny. Liam Lawson se během víkendu trápil, když se kvalifikoval na 20. místo jak do sprintu, tak do hlavního závodu, a závod skončil až na 15. místě.

Red Bull mu dal ultimátum na zlepšení výkonu, jinak by mohl přijít o své místo po Velké ceně Japonska. Verstappen mezitím kritizoval tým prohlášením, že by byl rychlejší v autě sesterského týmu.

Martin Brundle v komentáři po Velké ceně Číny naznačil, že Oscar Piastri nebude muset na Velké ceně Japonska čelit konkurenci ze strany Liama Lawsona, jehož výkony v této sezóně jsou daleko za očekáváním.

„Lawson se trápí natolik, že jeho tým možná hledá jeho náhradu,“ uvedl Brundle. Piastri se podle něj zaměří na souboj s Lando Norrisem, týmy Mercedesu, Ferrari a jedním Red Bullem.

Max Verstappen mezitím tlačí na Red Bull, aby vyřešil problémy s pneumatikami, což by mohl využít Piastri. Pro Lawsona se situace může stát kritickou, pokud se mu nepodaří dostat do top 10 v Japonsku, protože jeho místo v týmu by mohlo být v ohrožení.

Pokud se Red Bull rozhodne pro změnu ve svém druhém voze, je tu jeden muž, který si zaslouží příležitost – Júki Cunoda. Někteří byli překvapeni, že tým upřednostnil Liama Lawsona, přestože Cunoda má o čtyři sezóny zkušeností navíc. Příští Grand Prix v Suzuce, kde půjde pro Cunodu o domácí závod, by byla ideální příležitostí k oslavě jeho debutu za tým, který vždy chtěl reprezentovat.

Helmut Marko vysvětlil, že Cunoda přišel o místo v Red Bull po sérii zbytečných havárií během loňské Velké ceny Mexika. Od té doby však pravidelně patří mezi nejlepší uchazeče o umístění v top 10 a stále zůstává nejlepší volbou týmu pro budoucnost díky své schopnosti sbírat body.