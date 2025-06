George Russell: Závodní zákaz pro Verstappena by byl spravedlivý

Max Verstappen dostal desetivteřinovou penalizaci, která ho po kolizi s Georgem Russellem posunula na desáté místo ve španělské Grand Prix. Jezdec Mercedesu řekl, že takový manévr „v F1 nikdy neviděl“. Komisaři mu navíc přidělili tři trestné body na superlicenci, čímž se dostal na celkových jedenáct bodů za posledních dvanáct měsíců. Pokud jezdec během roku nasbírá dvanáct bodů, automaticky mu hrozí zákaz startu v dalším závodě.

Verstappen přijal zodpovědnost za incident a omluvil se svému týmu. Po rakouské Grand Prix mu budou odečteny dva trestné body, ale musí zvládnout bezchybný průběh víkendů v Kanadě a Rakousku, aby se vyhnul zákazu startu. „Když dosáhne dvanácti bodů, zákaz by nebyl nespravedlivý,“ uvedl Russell v Montrealu, informuje Sky Sports.

Britský pilot popsal, jak kolizi vnímal: „Snažil se mě vytlačit z trati. Nemyslím, že chtěl úmyslně narazit. Spíš mě chtěl trochu vystrašit, ale špatně to odhadl. Nebylo to strašidelné, spíš překvapivé.“ Dodal, že od Verstappena nečekal omluvu, ale že ji vítá. „Jeho chyba mu uškodila, mně pomohla. Měl bych mu skoro poděkovat. Kdyby mě ale vyřadil ze závodu, cítil bych se jinak. Jsem rád, že převzal odpovědnost, to mě trochu překvapilo.“

Verstappen je v šampionátu za vedoucím Oscarem Piastrim 49 bodů a je známý svým agresivním jezdeckým stylem. Russell si nemyslí, že by kvůli riziku zákazu změnil svůj přístup: „Záleží na okolnostech. Když bojuješ o titul, je to trochu jiné.“

Carlos Sainz komentoval situaci s úsměvem: „Nevěřím, že Verstappen chtěl úmyslně narazit. Spíš si chtěl prosadit pozici a ukázat, kdo je šéf, ale pokazil to. Jos [Verstappenův otec] je ale ten skutečný šéf. Já budu závodit dál stejným způsobem, protože minulý týden mi to vyšlo a prospělo mi to.“