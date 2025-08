Nervózní Red Bull v Maďarsku: Verstappen bez jistoty, Tsunoda mimo rytmus

Red Bull se před kvalifikací na Velkou cenu Maďarska ocitl v nezvyklé pozici. Šéf týmu Laurent Mekies přiznal, že celý tým bojuje s tím, jak správně nastavit vůz RB21 pro Maxe Verstappena i Yukiho Tsunodu. Už od pátečních jízd se potýkají s výrazným nedostatkem přilnavosti a celkově nevyváženým chováním monopostu.

„Trápíme se od včerejška,“ řekl Mekies pro Sky Sports F1 po třetím tréninku. „Je velmi těžké dostat vůz do správného okna, aby se Max a Yuki cítili jistě. Zkoušeli jsme několik věcí, ale musím říct, že i dnes je ten pocit velmi podobný, pořád nenacházíme potřebnou přilnavost.“

Red Bull přitom podle Mekiese přistoupil ke dvěma odlišným směrům nastavení. Verstappen cítil limit především na přední nápravě, zatímco Tsunoda si stěžoval na špatné chování zadní části vozu. „Už od prvního výjezdu včera jsme měli pocit, že něco nesedí. Snažíme se testovat, zkoumat a hledat limity, ale zatím jsme se k odpovědi nedostali.“

Verstappen, který je zvyklý bojovat o přední příčky, neskrýval po třetím tréninku frustraci. „Dnešek byl opravdu těžký. Měl jsem pocit, že vůz vůbec nedrží a vyvážení bylo mimo. Těžko říct, co přesně nefunguje, ale vypadá to, že nic. Budeme to muset do noci důkladně analyzovat,“ uvedl.

Tsunoda potvrdil podobné problémy, i když v některých částech trati v pátek působil jistěji. Výsledky však mluví jasně. Verstappen skončil ve volných trénincích postupně na devátém, čtrnáctém a dvanáctém místě, zatímco Tsunoda zajel sedmnáctý, devátý a devatenáctý čas. Pro tým je to varovný signál těsně před klíčovým momentem víkendu.

Čas na zázraky se krátí. Do kvalifikace zbývá jen pár hodin a Red Bull čeká napínavý boj o to, jak z nepovedeného úvodu víkendu ještě něco zachránit. Na trati, která tradičně trestá i ty nejmenší chyby v nastavení, to nebude jednoduché.