George Russell: Britský jezdec na vrcholu, ale stále opomíjený

George Russell zaznamenal silné výkony v úvodních dvou závodech sezóny 2025, přičemž se umístil na třetím místě na Velkých cenách Austrálie a Číny. I přes tyto úspěchy byla pozornost médií a fanoušků soustředěna spíše na jiné příběhy, včetně závodů jeho nového týmového kolegy Andrea Kimiho Antonelliho.

Před začátkem sezóny se o Russellovi diskutovalo především v souvislosti s jeho potenciálem stát se lídrem týmu Mercedes, neboť to byla pro mnoho lidí nejasná záležitost. Kromě toho se mluvilo o tom, zda dokáže čelit výzvám, které mu jeho nový týmový kolega představí. Tento kontext, plný spekulací o jeho budoucnosti, z něj činil jakýsi tangenciální bod v širší diskusi o F1.

Když se George Russell v Melbourne vydal na trať, jeho závod probíhal bez větších dramat, přesto se mu podařilo skončit třetí. V závěru využil chyby Oscara Piastriho, který vyjel mimo trať, a posunul se tak na pódium. Důležitým momentem bylo i jeho včasné rozhodnutí o výměně pneumatik za přechodné, které se ukázalo jako klíčové. „Věnoval jsem hodně času přípravám s boxovou zdí a stratégem, protože víme, že při změnách počasí nemáme vždy ideální výsledky," řekl Russell po závodě. I když jeho výkon nebyl přímo zábavný pro televizní přenosy, byl solidní, ale přesto opomíjený.

„On dostává z auta víc, než auto dokáže,“ řekl po závodě Toto Wolff. Tento komentář však odrážel Russellovu vytrvalost a profesionální přístup. V Číně už to byl jiný příběh, ačkoli měl Russell silný závod, televize se soustředila na jiné příběhy, včetně úžasného závodu Kimiho Antonelliho, který se vrátil ze 16. pozice na čtvrté místo, a to včetně několika problémů s vozem.

Přesto se Russellovi podařilo vytvořit mezery mezi sebou a soupeři jako Max Verstappen a Ferrari. V Číně se rozhodl pro strategii jediné zastávky a po závodě se opět ukázalo, jak moc rozumí taktice a práci s vozem. „George je bojovník, uvnitř i venku z auta," řekl Wolff. Ale přestože měl za sebou silné výkony, pozornost byla stále zaměřena na jiná témata, a to i na přestupy v týmech, jako například změny u Ferrari nebo diskuse o Verstappenovi.

Wolff se ke všem těmto spekulacím vyjádřil, že Rusell je mezi nejlepšími jezdci a že pokud by měl vyjmenovat tři nejlepší, rozhodně by byl mezi nimi. Ale přesto zůstává otázkou, jaký to má vliv na jednání o jeho smlouvě, která končí na konci této sezóny. Wolff se vyhýbal odpovědím, zda budou probíhat další jednání, a spekulace o možné změně v Mercedesu ještě přetrvávají.

Tento vývoj tedy podtrhuje neustálý kontrast mezi skvělým výkonem Russella a neustálým zájmem o jiné příběhy, které stále dominují pozornosti médií.