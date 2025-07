Lewis Hamilton ukázal sílu: Věří ve zlom

Lewis Hamilton po pátečních trénincích na Velké ceně Británie vyjádřil spokojenost s konkurenceschopností Ferrari, které je podle něj „v mixu“ o nejlepší umístění. Sedminásobný mistr světa vedl první trénink a ve druhém skončil třetí za svými týmovými kolegy Landem Norrisem a Charlesem Leclercem, což potvrzuje, že Ferrari je zatím nejbližším soupeřem McLarenu jak v kvalifikaci, tak i v dlouhých jízdách.

Pro Hamiltona jde o povzbudivý start víkendu, který přichází po náročném období, kdy se snažil najít správné nastavení vozu od pátku do soboty. Zkušený jezdec však tentokrát působil od prvních okamžiků na trati sebevědomě a po tréninku přiznal, že se cítí silný a připravený.

„Byl to opravdu dobrý den,“ uvedl Hamilton, informuje Motorsport.com. „Skvělé bylo vidět fanoušky a být zpátky na trati v barvách Ferrari zde na Silverstonu. Je to opravdu neuvěřitelné. Navíc Red Bull a McLaren dnes představili nové aktualizace, a přesto jsme stále ve hře, což je velmi pozitivní.“

Hamilton dále dodal, že věří, že mohou mít silný závodní víkend, i když s úspěšnou realizací všech ambicí je to vždy o něco složitější. „Připravím se co nejlépe, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku,“ řekl.

Na dotaz, co stálo za jeho lepším výkonem už od prvního tréninku, Hamilton vysvětlil, že nyní lépe rozumí potřebám vozu a je si jistější ve svých pocitech z nastavení. „V druhém tréninku jsme ještě nedosáhli optimálního nastavení a měl jsem tam trochu větší problémy, ale víme, jaké změny musíme udělat do dalšího tréninku,“ dodal.

S ohledem na předpověď deště v sobotu i v neděli pak závěrem poznamenal, že se bude snažit co nejlépe připravit na proměnlivé podmínky a maximalizovat šance na úspěch v tomto důležitém závodním víkendu.