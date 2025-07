OFICIÁLNĚ: Oliver Bearman tvrdě potrestán za chybu pod červenou vlajkou

Britský jezdec Haasu Oliver Bearman dostal penalizaci 10 míst na startu za incident při vjezdu do boxů během červené vlajky v závěru třetího tréninku. Ve vysoké rychlosti havaroval právě ve chvíli, kdy byl trénink přerušen.

Oliver Bearman obdržel penalizaci v podobě ztráty deseti míst na startu Velké ceny Velké Británie poté, co během třetího volného tréninku nerespektoval červené vlajky. Incident se odehrál v samém závěru tréninku, kdy britský jezdec týmu Haas ve snaze rychle zajet do boxů havaroval v nájezdu do pit lane.

Kolize nastala krátce poté, co byla jízda přerušena kvůli nehodě Gabriela Bortoleta, který ve vysoké rychlosti ztratil kontrolu v rychlé sekvenci zatáček Maggotts a Becketts. Zatímco se traťoví maršálové snažili zvládnout situaci, Bearman nezpomalil dostatečně a v nájezdu do boxů narazil do zdi, čímž poškodil nos svého vozu a vytvořil riziko pro další jezdce.

Náraz způsobil nejen materiální škodu, ale i moment zmatku – několik soupeřů muselo změnit směr, aby se vyhnulo troskám. Bearman sám po nehodě přes rádio přiznal chybu, když se rozčiloval, že se pokusil o pozdní brzdění s ještě studenými brzdami.

Ironií celé situace je, že první červenou vlajku během tréninku způsobil sám Bearman – z jeho vozu se uvolnil kus podlahy, který zůstal ležet uprostřed trati. To odstartovalo sérii přerušení a událostí, které proměnily závěr třetího tréninku v chaotický zmatek.

Sportovní komisaři tak po vyhodnocení všech okolností rozhodli o přísné penalizaci posunu 10 míst na startu. Pro Bearmana, který se těšil na domácí závod ve Silverstonu, jde o citelnou ránu a startovní pole se tímto rozhodnutím dále promíchává.