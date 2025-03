Alonso se zapojil do debaty o motorech V10: Odmítá jejich návrat

Fernando Alonso se jako jediný současný jezdec s osobní zkušeností s motory V10 postavil proti jejich návratu, přestože na ně má nostalgické vzpomínky. Dvojnásobný mistr světa zdůrazňuje, že hybridní éra přinesla technologický pokrok a nebývalou efektivitu, což by se nemělo přehlížet, píše Motorsport.com.

„Miloval jsem éru V10 a V8, stejně jako jejich zvuk, který nám všem chybí,“ říká Alonso. „Ale dnes žijeme v jiné době. Technologie pokročila a máme neuvěřitelně efektivní motory, které spotřebují třetinu paliva oproti minulosti.“

Alonso získal svůj první titul právě v době V10. Přesto varuje před tím, aby se sport vracel zpět. „Nemůžeme jít proti pokroku a hybridní éře. Nesmíme zapomínat, jak efektivní jsou dnešní auta oproti minulosti. To je velmi pozitivní věc.“

Debaty o možném návratu V10 zesílily poté, co prezident FIA Mohammed Ben Sulayem naznačil, že od roku 2028 by mohla existovat alternativa v podobě motorů na udržitelná paliva. Tato úvaha přichází v době, kdy se v roce 2026 chystají nové hybridní předpisy, do nichž výrobci investovali značné prostředky.

Audi, které se od roku 2026 připojí k F1 prostřednictvím převzetí týmu Sauber, se pevně staví za novou hybridní regulaci. I Alonso věří, že současná F1 je na správné cestě.

„Opouštíme některé věci a teď máme velmi dobrou Formuli 1, je to skvělá doba pro tento sport,“ dodává. „Vymýšlet něco nového je složité, mohli bychom se vydat do neznáma. Těžko říct, jak by to dopadlo.“

Ředitel FIA pro monoposty Nikolas Tombazis mezitím potvrdil, že jakékoli změny budou zavedeny pouze s maximální spravedlností. „Především je naší povinností být féroví. Pokud by devět lidí bylo pro a jeden proti, ale ten jeden byl nespravedlivě postižen, budeme se snažit ho chránit. Neuděláme změnu jen kvůli většině.“

Podobné obavy vyjádřil i šéf Mercedesu Toto Wolff, který zpochybnil smysl úvah o návratu k V10 v době, kdy do sportu vstoupil významný hráč jako Audi. „Vypadali bychom hloupě, kdybychom přilákali Audi na základě skvělého hybridního motoru s udržitelnými palivy a pak po třech letech řekli, že to končí.“