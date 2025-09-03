Ferrari vzdává hold legendě: Na Monzu představilo speciální zbarvení na počest Nikiho Laudy

Půl století uplynulo od chvíle, kdy Niki Lauda poprvé korunoval svou kariéru mistrovským titulem. Ve službách Ferrari tehdy začal psát příběh, který z něj učinil jednu z největších ikon F1.
Ferrari se tento víkend při Velké ceně Itálie rozhodlo vzdát hold jednomu ze svých největších hrdinů. Na počest 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy nastoupí tým v Monze se speciálním zbarvením monopostu.
„Pro Ferrari a celé tifosi je to mimořádný okamžik. Připomínáme si nejen titul, ale také odvahu a odkaz jezdce, který navždy změnil dějiny našeho týmu,“ uvedl tým ve svém prohlášení.
Lauda získal svůj první titul právě na Monze 7. září 1975. Tehdy mu stačilo třetí místo, aby si s předstihem zajistil mistrovskou korunu před Emersonem Fittipaldim a Carlosem Reutemannem. Oslavy v Itálii umocnil vítězstvím jeho týmový kolega Clay Regazzoni. „Byl to okamžik, kdy se Ferrari vrátilo na samotný vrchol,“ připomínají v Maranellu.
Současné SF-25 proto nastoupí v barvách, které připomenou legendární 312 T. Karoserie ponese tradiční sytě červený odstín doplněný o bílé kryty motoru a tmavší šedou na křídlech. Zadní křídlo má podle Ferrari symbolizovat „metalický lesk hliníku, který tehdy dominoval v éře před uhlíkovými vlákny“. Do retra půjdou také kombinézy, přilby a obuv jezdců.
„Je to návrat v čase. Chceme fanouškům ukázat spojení historie a současnosti, a to právě tady v Monze – v chrámu rychlosti,“ stojí v tiskové zprávě Scuderie.
Slavnostní připomínka nebude omezena jen na trať. Laudův vítězný monopost 312 T bude po celý září vystaven v muzeu Ferrari v Maranellu, kde návštěvníci uvidí i přímý přenos z kvalifikace a závodu. Další exemplář se speciálním lakováním bude vystaven přímo na okruhu v Monze.
Fanoušci se navíc mohou těšit na návrat dalšího z jezdců Ferrari. Jean Alesi, jeden z nejoblíbenějších jezdců Ferrari 90. let, usedne znovu do vozu 412 T2 s dvanáctiválcovým motorem. Právě s tímto autem si v roce 1995 připsal své jediné vítězství ve Formuli 1. „Pro mě je čest být součástí takového víkendu. Monza je magické místo a vzpomínka na Nikiho Laudu dodává celé akci ještě větší sílu,“ řekl Alesi.
Jezdec IndyCar z týmu Andretti se stane testovacím pilotem Cadillacu ve Formuli 1. Pomůže Valtterimu Bottasovi a Sergiu Pérezovi s přípravami na vstup stáje do šampionátu v roce 2026.
Lando Norris přiznal, že jeho osobnost a přístup k závodění se liší od špičkových jezdců F1, Maxe Verstappena a Oscara Piastriho. Podle něj to ovlivňuje nejen jeho výkon, ale i způsob, jakým zvládá tlak na trati.
Max Verstappen po Zandvoortu otevřeně kritizoval Red Bull a přiznal, že souboj se sesterským týmem Racing Bulls by se vůbec neměl odehrávat.
Šéf Mercedesu Toto Wolff připustil, že Hamiltonův odchod do Ferrari mu ulehčil situaci, protože se tak vyhnul těžkému rozhodnutí o Britově budoucnosti u stříbrných šípů.
Mistr světa Max Verstappen i po tolika letech a titulech nepřestává tým Red Bull překvapovat. Jeho touha po dokonalosti a schopnost posouvat limity z něj dělají klíčového jezdce
Během bujarých oslav po Velké ceně Nizozemska se jezdci týmu Racing Bulls, Isacku Hadjarovi, rozlomila trofej za třetí místo. Hadjar se v tu chvíli fotil se svým týmem, když se trofej vlivem tlaku rozlomila.
Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve vyjádřil podporu Lewisovi Hamiltonovi poté, co sedminásobný šampion havaroval na mokré trati v Zandvoortu.
Red Bull potvrdil, že Isack Hadjar měl při GP Holandska volnou ruku a mohl útočit na Maxe Verstappena. Šéfové týmů jasně odmítli, že by existovala jakákoli interní dohoda o držení pozice.
Po Grand Prix Holandska má Oscar Piastri poprvé výrazný náskok před Landem Norrisem, který činí 34 bodů. Přesto australský jezdec dostal varování, aby při obhajobě vedení šampionátu nezaváhal.
Lewis Hamilton po havárii v Zandvoortu slíbil, že „nenechá kámen na kameni“ při přípravě na další závod. Na Monze chce využít každou šanci k nápravě a návratu do boje o body.
Liam Lawson přiznal, že ztráta místa v Red Bullu na startu sezóny 2025 byla tvrdou ranou, ale bere ji jako součást neúprosné reality Formule 1. Dodává, že se nevzdává a zůstává připravený na další šanci v šampionátu.