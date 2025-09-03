Laurent Mekies: Max Verstappen stále dokáže překvapovat celý Red Bull

Mistr světa Max Verstappen i po tolika letech a titulech nepřestává tým Red Bull překvapovat. Jeho touha po dokonalosti a schopnost posouvat limity z něj dělají klíčového jezdce
V F1 je těžké někoho překvapit, ale Max Verstappen to většinou dokáže. Důkazem je Velká cena Nizozemska, kde ačkoliv jeho tým ztrácí, on stále ukazuje, že je pilot, na kterého se nesmí zapomínat.
V Nizozemsku se Verstappen postavil na start s vědomím, že McLaren je momentálně silnější. Ale on se nenechal zaskočit. V prvním kole se odvážně vrhl na vnější stranu zatáčky a předjel Landa Norrise. I když se Norris později dostal zpět, Verstappen si tímto manévrem zajistil místo mezi třemi nejlepšími.
Nový šéf týmu Laurent Mekies nešetřil slovy chvály. „Říkám vám, na boxové zídce v prvním kole, ačkoli s ním pracujeme každý den, nás stále udivilo, co dokázal,“ řekl Mekies, informuje Autosport.
Tento manévr nebyl ojedinělý. Mekies ho přirovnal k sprintovému závodu ve Spa, kde Verstappen podobným způsobem zaskočil Oscara Piastriho. „Je to trochu jako ve Spa, když se dostal na startu sprintu před McLaren. Věděl, že má jen jednu šanci. Věděl, že je to teď. A dal do toho všechno. A stále nás nechává bez slov, když to vidíte. Takže velká gratulace,“ dodal Mekies.
Během závodu v nizozemském Zandvoortu se Max Verstappen setkává s obrovským tlakem, protože se na něj soustředí veškerá pozornost fanoušků. Tyto okolnosti ho však nezatěžují, naopak, zdá se, že ho posilují. Jak řekl šéf týmu Laurent Mekies: „Když se podíváme na Maxe a na to, jak zvládá svůj domácí závod, se vší tou pozorností a tlakem, stále vidíte, že je velmi, velmi klidný.“
Mekies vysvětlil, že Verstappen přistupuje k závodům s promyšlenou strategií, což mu pomáhá zůstat klidný. „Má velmi dobře strukturovaný způsob, jak k víkendu přistupovat. Z tohoto pohledu to nebylo hektičtější, ani pro něj, ani pro tým, jak doufám. Jen jsme dostali dobrou energii od fanoušků,“ řekl Mekies. A právě tato klidná energie se přenáší na celý tým, což jim pomáhá pracovat efektivně i pod tlakem.
Přestože Max Verstappen skončil druhý jen díky mechanické poruše vozu Landa Norrise, jeho výkon ukázal, že tituly nezískal pouze díky nejrychlejšímu autu. Je to jasný důkaz, že i když Red Bull momentálně nemá nejrychlejší vůz na roštu, má v kokpitu pilota, který dokáže překonat očekávání.
