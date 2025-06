Ferrari odhalilo, jak střet se svištěm zasáhl výkon vozu Lewise Hamiltona

Lewis Hamilton při Velké ceně Kanady narazil do sviště, což jeho Ferrari připravilo o zhruba dvacet bodů přítlaku. Tým Ferrari následně odhalil, jak zásadní dopad měl tento střet na výkon jeho vozu.

Incident, který Lewis Hamilton popsal jako „zdrcující“, znamenal výraznou ztrátu výkonu. Podle šéfa týmu Ferrari Freda Vasseura měření ukázala ztrátu až dvaceti bodů přítlaku, což mělo výrazný dopad na výsledek – Hamilton dojel šestý.

Poprvé v sezoně se Hamiltonovi podařilo porazit Charlese Leclerca v kvalifikaci ve dvou závodech po sobě, když si v Kanadě zajistil pátou startovní pozici, zatímco Leclerc byl osmý. V samotném závodě už ale Brit nedokázal tempo zopakovat a po střetu mezi oběma McLareny dorazil do cíle na šestém místě za zpomalovacím vozem.

Kromě problému s brzdami ho během závodu postihla další nepříjemnost – zasáhl sviště, což poškodilo podlahu jeho vozu. „Auto se do té doby chovalo slušně, měl jsem dobrý start, držel jsem se skupiny a šetřil pneumatiky. Věřil jsem si,“ popsal Hamilton svůj průběh závodu pro Sky Sports F1, informuje PlanetF1.

„Slyšel jsem, že jsem srazil sviště, ale neviděl jsem to. Je to strašné. Miluji zvířata a je mi z toho smutno. To se mi tady ještě nikdy nestalo,“ dodal viditelně rozrušený Hamilton. Poškození zasáhlo pravou stranu podlahy, kde se nachází klíčové aerodynamické prvky.

Vasseur upřesnil, že ke kolizi došlo v osmém nebo devátém kole. „Na přední části podlahy jsme naměřili ztrátu asi dvaceti bodů přítlaku. Naštěstí se nezměnila rovnováha auta, ale šlo o velkou ztrátu výkonu,“ uvedl šéf Ferrari.

Po deseti závodech sezony má Hamilton na týmového kolegu Leclerca ztrátu jednoho místa a 25 bodů. Přestože nebyl tento závod jeho nejhorším v Montrealu, jak sám přiznal, zařadil ho mezi ty nejnepříjemnější.