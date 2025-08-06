Druhá sedačka pod drobnohledem: Red Bull dál věří Yukimu Tsunodovi

Yuki Tsunoda v Maďarsku
Yuki Tsunoda v Maďarsku, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 19:53
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.

V Red Bullu zůstává druhá závodní sedačka pod drobnohledem. Yuki Tsunoda se od návratu do sestavy po japonské Grand Prix trápí a jeho výkony zatím za očekáváními výrazně zaostávají. Přesto šéf týmu Laurent Mekies jasně odmítá spekulace o výměně jezdce. „Prioritou je dát Yukimu to, co potřebuje k tomu, aby podával výkony,“ řekl pro Sky F1. „To je teď hlavní zaměření týmu, ne otázka změny.“

Tsunoda mezitím přepisuje klubové statistiky ne zrovna žádoucím směrem. Stal se prvním jezdcem Red Bullu, který odjel sedm po sobě jdoucích závodů bez jediného bodu, pokud pomineme odstoupení. Dosavadních sedm bodů z celkových 194 je navíc slabým příspěvkem pro tým, který spoléhá na to, že Max Verstappen bude bojovat o čelní příčky sám.

Přes tento vývoj tým zatím drží jednotnou linii. „Snažíme se společně najít cestu, jak udělat další krok,“ vysvětlil Mekies s odkazem na interní práci v rámci týmu. Zdůraznil, že Tsunoda už v minulosti ukázal potenciál, na který se nyní Red Bull snaží navázat. „Nevidíme důvod, proč by Yukiho výkony nemohly být takové, jaké jsme u něj už dříve viděli,“ dodal.

Charles Leclerc v Maďarsku

Ferrari pod palbou: Závodní „katastrofa“ a vážné podezření z nelegálnosti

Pomyslným světlem na konci tunelu může být poslední dvojzávod, kde Tsunoda dostal nový podlahový modul vozu. Od Velké ceny Belgie se jeho výkon relativně zvedá. Časová ztráta na Verstappena se výrazně snížila a na Hungaroringu byl japonský jezdec jen o desetinu sekundy pomalejší než týmový lídr. Přesto zůstává klíčovým problémem nedostatek bodových zisků.

Na otázku, kdo rozhodl o nasazení nové podlahy právě u Tsunody, reagoval Mekies jasně. „Ne, ne, rozhodně to nebylo moje rozhodnutí. Je to týmová práce. Celý tým se snaží dát Yukimu potřebnou důvěru a správné nástroje.“ Dodal, že k tomu, aby jezdec začal skutečně růst, je potřeba série pozitivních pocitů – z auta, z kvalifikace i ze samotného závodu.

Tsunodova budoucnost tedy není beznadějná, ale čas běží. Pokud Red Bull nenajde způsob, jak Japonci pomoci přetavit zlepšený výkon v konkrétní výsledky, bude tlak na jeho místo sílit. Zatím ale v Milton Keynes volí trpělivost s důvěrou, že to nejhorší má jejich mladý jezdec už za sebou.

