Toto Wolff otevřeně o rozhovorech s Verstappenem a důležitém vzkazu pro Russella

Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Mercedes přiznal, že jednal s Maxem Verstappenem o možném přestupu. Šéf týmu Toto Wolff potvrdil, že o těchto rozhovorech věděl i současný jezdec George Russell. Ten už dříve naznačil, že zájem o Verstappena mohl zbrzdit jeho vlastní jednání o nové smlouvě.
„Bylo mou povinností mluvit s Maxem,“ uvedl Wolff pro Gazzetta dello Sport. „Ale zároveň jsem byl ke Georgeovi vždy naprosto upřímný. V devadesáti procentech případů bychom si ho nechali, ale dokud nebyla situace s Verstappenem jasná, musel jsem tu možnost prozkoumat.“
Max Verstappen nakonec v Maďarsku oficiálně potvrdil setrvání u Red Bullu i po roce 2026, čímž uvolnil ruce Mercedesu k definitivnímu rozhodnutí o vlastní sestavě. Podle Wolffa je teď vše připraveno k oznámení nových smluv – ať už pro Russella, nebo i mladého Kimiho Antonelliho.
„Ano, vše je na dobré cestě,“ potvrdil Wolff s tím, že v Mercedesu panuje s oběma jezdci spokojenost. Zvláště Russell podle něj dokázal po odchodu Lewise Hamiltona převzít vůdčí roli a překvapivě vytěžit i z ne zcela konkurenceschopného vozu. „Už loni bylo vidět, jak dozrál. Teď navíc není ve stínu šampiona, ale ukazuje, že si roli lídra zaslouží.“
Russell momentálně drží Mercedes ve hře o druhé místo v Poháru konstruktérů, přičemž bodově bojuje dokonce o třetí pozici v šampionátu jezdců. Tým z Brackley přitom letos čelí silné konkurenci jak ze strany Ferrari, tak McLarenu – i proto je jeho stabilní forma pro Wolffa klíčová.
Zbývá tak už jen formální potvrzení nového kontraktu. Podle samotného Russella je to „otázka kdy, ne jestli“. A po konečném rozhodnutí Verstappena bude Mercedes pravděpodobně první, kdo napíše další kapitolu v příběhu budované nové éry po Hamiltonovi.
Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.
Ferrari se zavázalo odhalit příčinu záhadného propadu výkonu Charlese Leclerca během Velké ceny Maďarska. Šéf týmu Fred Vasseur ujistil, že tým pečlivě prozkoumá všechny možné faktory, které mohly ovlivnit rychlost jejich pilota, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Kimi Antonelli si na Hungaroringu dojel pro desáté místo a první bod od červnové Velké ceny Kanady, přestože závod byl pro něj těžký a náročný.
Několik týmů Formule 1 zůstalo po Velké ceně Maďarska na Hungaroringu, aby se zapojilo do testování pneumatik pro sezonu 2026. Středeční program však narušila nehoda Franca Colapinta, která předčasně ukončila jeho jízdu.
Lando Norris díky netradiční strategii během Velké ceny Maďarska dokázal předjet svého týmového kolegu Oscara Piastriho. Tento tah ukázal, jak důležitá je taktika na náročném Hungaroringu
Přes mizerný víkend na Hungaroringu zůstává Charles Leclerc přesvědčen, že v případě Lewise Hamiltona šlo jen o výjimečné zaváhání. Monacký jezdec věří, že britský šampion se po letní přestávce vrátí v lepší formě a zbytek sezony přinese pozitivnější výkony.
Yuki Tsunoda sice dojel v Maďarsku až sedmnáctý, přesto víkend hodnotil pozitivně. I bez bodů cítil, že udělal krok vpřed a získal cenné poznatky o voze.
George Russell si po Velké ceně Maďarska vystřelil z jezdců McLarenu kvůli momentu, který je v závodě polekal. Mercedes jeho vtípek podpořil na sociálních sítích.
Bernie Ecclestone se domnívá, že Lewis Hamilton by ve Formuli 1 dál pokračovat neměl a tvrdí, že měl odejít už dávno. Podle něj Brit „klame sám sebe“ a jeho čas na vrcholu už pominul.
Šéf Sauberu Jonathan Wheatley ocenil vyspělost a pracovní morálku Gabriela Bortoleta po jeho dosud nejlepším výsledku ve Formuli 1. Podle něj brazilský nováček ukazuje, že má potenciál růst v každém závodě.
Po těžkém víkendu v Maďarsku Lewis Hamilton přislíbil, že se po letní přestávce vrátí silnější. Sedminásobný šampion tak naznačil, že boj rozhodně nevzdává.