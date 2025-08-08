Takhle si to nikdo nepředstavoval: Jamie Chadwick rozebrala Hamiltonův nelehký začátek u Ferrari

Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.
Třínásobná šampionka W Series Jamie Chadwick a bývalá strategická šéfka Aston Martinu Bernie Collins se v podcastu Sky Sports F1 ohlédly za nelehkou Velkou cenou Maďarska v podání Lewise Hamiltona. Obě expertky přiznaly, že Britovy rozhovory i rádiová komunikace během závodního víkendu byly nepříjemné na poslech a především vypovídají o hlubších problémech.
„Rozhodně to není ta pohádka, v kterou jsme všichni doufali, to je jisté,“ prohlásila Jamie Chadwick k Hamiltonově první sezoně ve Ferrari. „Byl to opravdu náročný víkend. Už v sedmém kole mu řekli, že má zpomalit kvůli přehřívání. A to jako jezdec zažíváte už tak těžký závod a ještě vám řeknou, že ani nesmíte útočit. To jen umocní frustraci.“
Hamilton se po kvalifikaci označil za jezdce „k ničemu“ a dodal, že Ferrari by si možná mělo najít jiného pilota. Po dojezdu na dvanáctém místě, tedy tam, odkud startoval, uvedl, že „se dějí jisté věci v zákulisí“ a zároveň dodal: „Těším se, až se vrátím. Doufám, že se vrátím.“
Podle Chadwick frustrace pramení z jeho vysokých ambicí. „Přišel do Ferrari s jediným cílem, získat osmý titul. Když pak přijdou špatné víkendy, byť jen jeden nebo dva, je to frustrující. Zvlášť když víte, co chcete a na co máte.“ A dodala: „Z jezdeckého pohledu je to opravdu těžké poslouchat. Doufám, že letní přestávka nabídne prostor nejen jemu, ale i Ferrari, aby si vše promysleli a zvedli se z toho.“
Bernie Collins upozornila, že důsledky Hamiltonových výroků nejvíc dopadají na jeho vlastní tým. „Právě lidé kolem něj ho musí zvednout, dostat z něj to nejlepší, najít, proč ztrácí výkon v kvalifikaci. Závod samotný, hlavně poslední stint, byl podle mě silnější. Ale je potřeba ho znovu nakopnout.“
Collins zároveň vyzdvihla dvě zásadní výzvy, kterým Ferrari aktuálně čelí. „Jednou je samotný výkon vozu, problémy jsme viděli i u Charlese Leclerca. Druhou je otázka, jak dostat maximum z Hamiltona. Nechci říkat ‚druhého jezdce‘, to by nebylo fér, ale je jasné, že něco nefunguje.“
A uzavřela sérií otázek, které podle ní musí tým z Maranella urychleně řešit. „Kde je problém? Styl jízdy? Nastavení? Outlapy? Něco konkrétního mu brání dostat z vozu maximum a je třeba na to přijít.“
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.
Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.
Ferrari se zavázalo odhalit příčinu záhadného propadu výkonu Charlese Leclerca během Velké ceny Maďarska. Šéf týmu Fred Vasseur ujistil, že tým pečlivě prozkoumá všechny možné faktory, které mohly ovlivnit rychlost jejich pilota, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Kimi Antonelli si na Hungaroringu dojel pro desáté místo a první bod od červnové Velké ceny Kanady, přestože závod byl pro něj těžký a náročný.
Několik týmů Formule 1 zůstalo po Velké ceně Maďarska na Hungaroringu, aby se zapojilo do testování pneumatik pro sezonu 2026. Středeční program však narušila nehoda Franca Colapinta, která předčasně ukončila jeho jízdu.
Lando Norris díky netradiční strategii během Velké ceny Maďarska dokázal předjet svého týmového kolegu Oscara Piastriho. Tento tah ukázal, jak důležitá je taktika na náročném Hungaroringu
Přes mizerný víkend na Hungaroringu zůstává Charles Leclerc přesvědčen, že v případě Lewise Hamiltona šlo jen o výjimečné zaváhání. Monacký jezdec věří, že britský šampion se po letní přestávce vrátí v lepší formě a zbytek sezony přinese pozitivnější výkony.
Yuki Tsunoda sice dojel v Maďarsku až sedmnáctý, přesto víkend hodnotil pozitivně. I bez bodů cítil, že udělal krok vpřed a získal cenné poznatky o voze.
George Russell si po Velké ceně Maďarska vystřelil z jezdců McLarenu kvůli momentu, který je v závodě polekal. Mercedes jeho vtípek podpořil na sociálních sítích.