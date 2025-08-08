Zak Brown otevřeně: Proč McLaren nevkládá vše do rukou jednoho jezdce

Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Šéf McLarenu Zak Brown se během letní přestávky obrátil na fanoušky otevřeným dopisem, ve kterém popsal filozofii týmu a zároveň připustil, že volba neupřednostňovat žádného ze svých jezdců s sebou nese jasná rizika. Přesto trvá na tom, že ponechat Oscara Piastriho a Landa Norrise volně závodit je správná cesta pro tým i pro samotný sport.
„Samozřejmě víme, že se incidenty staly a znovu stanou. Je to o tom, jak jste na takové chvíle připraveni a jak se s nimi dokážete vyrovnat,“ napsal Brown. Připomněl tak i kontroverzní moment z Kanady, kde mezi Piastrim a Norrisem došlo ke kontaktu. McLaren se i nadále drží zásady neposkytovat výhodu jednomu jezdci na úkor druhého.
První polovina sezony 2025 přinesla dramatický interní souboj, v němž si oba jezdci připsali celkem jedenáct vítězství. Po Velké ceně Maďarska, kde Norris vybojoval McLarenu jubilejní dvoustou výhru, vede průběžné pořadí Oscar Piastri o devět bodů právě před svým týmovým kolegou. Brown přesto odmítá zvolit favorita.
„Chceme jim dát stejnou příležitost bojovat na trati o titul mistra světa. To je pro nás vzrušující a věřím, že i pro celý sport. Vím, že to není bez následků, ale výhody takového přístupu výrazně převyšují jeho rizika. Nejsem naivní,“ uvedl Brown.
McLaren momentálně dominuje nejen mezi jednotlivci, ale i v Poháru konstruktérů, kde má téměř třísetbodový náskok. Právě tato výkonnost a týmová soudržnost dávají Brownovi důvod věřit, že otevřený přístup a důvěra v oba jezdce přinese dlouhodobý úspěch.
„Adrenalin i tlak budou stoupat, ale tým bude dál fungovat v harmonii a zvládne každou situaci, která přijde. Máme před sebou skvělý závěr sezony. Už se nemůžu dočkat, až se po letní přestávce znovu rozjedeme,“ uzavřel šéf McLarenu.
