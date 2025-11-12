Ferrari na rozcestí: Je kritika Johna Elkanna jezdců motivační impulz, nebo krok vedle?

Prezident Ferrari John Elkann v pondělí vydal prohlášení, které vyvolalo celosvětovou pozornost. Jeho slova naznačila nespokojenost s výkonem týmu a vyvolala spekulace o možných změnách uvnitř stáje.
Prezident Ferrari John Elkann nedávno vzbudil pozdvižení, když prohlásil, že „část týmu není na požadované úrovni“ a že tým má „jezdce, kteří se musí soustředit na jízdu a mluvit méně“. Podle zdrojů z Maranella měla jeho otevřená kritika sloužit jako motivace pro tým, otázkou však zůstává, zda je tento přístup skutečně účinný.
Sezóna Ferrari 2025 byla zatím frustrující. Charles Leclerc a Lewis Hamilton otevřeně mluvili o svých nespokojenostech, což je zcela pochopitelné. Leclerc očekával, že Ferrari bude schopno bojovat o titul, ale vůz SF-25 jeho talent plně nepodpořil. „Leclerc byl rychlý, konzistentní a bezpochyby jeden z nejsilnějších jezdců,“ uvádějí experti.
Hamilton popsal svou situaci jako „noční můru“, což reflektuje náročný první rok ve Ferrari. Přesto jeho způsob motivace týmu stojí v kontrastu s Elkannovou kritikou. Hamilton svými komentáři podporuje jednotu a kolektivní úsilí, místo aby ukazoval prstem na jednotlivce.
Elkannova slova, zaměřená především na jezdce, mohou mít opačný efekt na ostatní zaměstnance. „Toto není způsob, jak motivovat a sjednotit tým,“ upozorňuje komentátor Thomas Maher pro PlanetF1.
Maher upozorňuje, že přímé vyzvání Hamiltona a Leclerca může být nespravedlivé, zejména vůči Leclercovi, který ve Ferrari působí odhodlaně a diplomaticky. „Pokud bych byl Charles, cítil bych se uražen, že mě šéf kritizuje za něco, co neodpovídá realitě,“ dodává Maher.
Hamilton možná nesplňuje všechna očekávání, ale nikdy se nesnažil vyhnout zodpovědnosti. „V sedmi sezónách mistr světa ví, jak se vyrovnat s neúspěchem a stále se snažit,“ podotýká komentátor. Jeho zkušenosti a znalosti jsou pro tým cennější než veřejná kritika od někoho, kdo sám titul nikdy nezískal.
Historie ukazuje, že Ferrari pravidelně vyrábí konkurenceschopné vozy, ale vždy mu chybí klíčový prvek, který umožňuje týmům jako Red Bull nebo Mercedes dominovat. Elkannovo zdůrazňování „ostatních částí týmu“ je proto problematické. Skutečný problém může spočívat spíše v kultuře a procesech uvnitř stáje.
Na sociálních sítích reagovali oba jezdci pozitivně. Leclerc například napsal: „Odteď to bude jen do náročnější, a je jasné, že jen jednotou můžeme situaci otočit v posledních třech závodech.“ I přes kritiku se tým soustředí na zbytek sezóny a přípravu na nadcházející rok.
Komentátoři dále připomínají, že Elkann stál u příchodu Hamiltona do týmu a nemohl realisticky očekávat, že jezdec změní svůj přístup. Hamilton je známý tím, že nosí srdce na dlani a neakceptuje průměrnost. Jeho charakter ho dovedl k sedmi titulům a jeho zkušenosti jsou přesně to, co Ferrari potřebuje slyšet.
Nakonec zůstává otázkou, zda Elkann svými komentáři skutečně motivuje tým, nebo jen odhaluje svou netrpělivost a nedostatek sebereflexe. Jak shrnuje Jenson Button, „místo veřejné kritiky by měl vést příkladem a možná sám mluvit méně.“ Ferrari tak stojí před dilematem, zda změnit kulturu od vrcholu, nebo pokračovat v cyklu, který historii týmu provází již desítky let.
