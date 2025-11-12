Otřásá se Mercedes v základech? Toto Wolff plánuje prodej části svého podílu

Toto Wolff údajně vede pokročilá jednání o prodeji menší části svého 33% podílu ve stáji Mercedes F1. Změna by mohla ovlivnit současnou vlastnickou strukturu týmu.
Toto Wolff, šéf a spolumajitel stáje Mercedes, podle dostupných informací jedná o prodeji menší části svého podílu v týmu. Společně s automobilkou Mercedes-Benz a britskou společností INEOS, kterou vede Sir Jim Ratcliffe, tvoří Wolff trojici rovnocenných vlastníků jednoho z nejúspěšnějších týmů moderní Formule 1.
Podle magazínu Sportico jsou jednání o prodeji už v pokročilé fázi, což potvrdily i zdroje serveru PlanetF1.com. Nejedná se ale o přímý prodej části Mercedesu, nýbrž o převod části akcií v jeho soukromé společnosti, která drží jeho podíl v týmu.
Tato firma nese název Motorsports Investment Limited a byla založena v roce 2013 na Guernsey. V jejím vedení působí sám Toto Wolff a James Gilligan. Prodej části podílu by tedy nijak neovlivnil Wolffovu pozici v týmu ani jeho roli výkonného ředitele a šéfa stáje.
„Z pohledu fungování týmu by se v podstatě nic nezměnilo,“ uvedl zdroj obeznámený s jednáními. Wolff tak i nadále zůstává klíčovou postavou Mercedesu, který pod jeho vedením od roku 2013 dosáhl mimořádných úspěchů.
Odhadovaná hodnota celé transakce vzbudila mezi odborníky značnou pozornost. Podle magazínu Sportico by mělo jít o prodej menšího, zhruba středně velkého jednociferného procenta Wolffova podílu. Z uvedených čísel vyplývá, že hodnota týmu Mercedes F1 se pohybuje kolem šesti miliard dolarů. Pokud by se tato částka potvrdila, znamenalo by to nové maximum v historii Formule 1 a překonání dosavadního rekordu, který stanovil nedávný prodej týmu McLaren oceněného na pět miliard dolarů.
Pro srovnání investiční skupina MSP Capital Partners letos prodala svůj třetinový podíl ve stáji McLaren konsorciu Mumtalakat a CYVN Holdings a dosáhla téměř desetinásobného zhodnocení své investice z roku 2020. Ocenění Mercedesu tak potvrzuje rychlý růst tržní hodnoty týmů Formule 1, který podporuje rostoucí globální popularita sportu, stabilní obchodní model a zvyšující se příjmy ze sponzoringu i mediálních práv.
K samotným jednáním se oficiálně vyjádřil i zástupce Mercedesu. „Nebudeme se k těmto spekulacím vyjadřovat. Správa týmu zůstává beze změn a všichni tři partneři, Mercedes-Benz, Toto Wolff a INEOS, jsou plně oddáni pokračujícímu úspěchu značky Mercedes v F1,“ uvedl mluvčí pro zmíněný server.
Zatím není potvrzeno, kdo je konkrétním zájemcem o koupi části Wolffova podílu. Podle několika dobře informovaných zdrojů by však mohl být potenciálním kupcem George Kurtz, generální ředitel technologické společnosti CrowdStrike, která patří mezi dlouhodobé partnery týmu Mercedes.
Podle odhadů se hodnota prodávané části podílu pohybuje kolem 100 milionů dolarů. Pro Tota Wolffa jde o relativně malou část jeho celkové účasti v týmu, jejíž hodnota se odhaduje přibližně na dvě miliardy dolarů. Když do Mercedesu v roce 2013 vstupoval s 30procentním podílem, byl tým oceněn na 165 milionů dolarů – od té doby se jeho hodnota zvýšila o více než 1,8 miliardy.
Z podnikatelského hlediska se tak může jednat o strategický krok, jehož cílem je částečně zhodnotit dlouholetou investici bez dopadu na Wolffovu pozici v týmu. Jeho hlasovací práva ani výkonné funkce tím nebudou nijak dotčeny.
Pod Wolffovým vedením se Mercedes proměnil v nejúspěšnější tým moderní éry Formule 1. Mezi lety 2014 a 2021 získal osm titulů mezi konstruktéry a sedm titulů mezi jezdci, čímž vytvořil jednu z nejdominantnějších sérií v historii šampionátu.
Tým se navíc může pochlubit mimořádně zdravou finanční bilancí. V roce 2024 Mercedes vykázal tržby ve výši 858 milionů dolarů, což znamená meziroční nárůst o 16 procent. Čistý zisk dosáhl 158 milionů dolarů, díky čemuž se stáj zařadila mezi nejvýnosnější značky ve světě motorsportu.
Wolff sám patří k nejlépe placeným manažerům v paddocku. Jeho roční plat se pohybuje těsně pod hranicí 4,5 milionu liber, přičemž k tomu přistupují další bonusy a dividendy vyplývající z jeho vlastnického podílu.
Pokud se transakce skutečně uskuteční, půjde spíše o symbolický než zásadní krok. Wolff by tím pouze částečně zhodnotil svou mimořádně úspěšnou investici, zatímco kontrolu nad Mercedesem si nadále udrží s jasnou ambicí dovést tým zpět na samotný vrchol Formule 1.
