Zlom pro Aston Martin: Tunel ukázal, jak být rychlejší a silnější, říká Cowell

Aston Martin pokračuje ve své cestě za titulem mistra světa Formule 1 významným krokem – spuštěním vlastního větrného tunelu v Silverstonu. Nové zařízení, které je součástí špičkového kampusu vedle okruhu britské Grand Prix, doplňuje strategii týmu zahrnující také připravovanou spolupráci s Hondou od roku 2026 a posílení technického zázemí, například příchodem Adriana Neweyho. Tento komplexní plán má položit základy pro budoucí úspěchy.

Šéf týmu Andy Cowell potvrdil, že větrný tunel je v provozu od poloviny března a už nyní se zaměřuje na aerodynamický vývoj pro sezony 2025 i 2026. „Přešli jsme na tento tunel a výsledky už se začínají promítat do nových dílů, které uvidíme na trati v příštích závodech,“ vysvětlil Cowell během víkendu v Saúdské Arábii. Dříve Aston Martin využíval zařízení dodavatele motorů Mercedesu, přechod na vlastní infrastrukturu tak znamená důležitý milník.

Cowell přiznal, že změna testovacího zařízení přináší výzvy, ale i nové příležitosti. „Lidé často říkají, že když máte dvě hodinky, nevíte, kolik je vlastně hodin. Podobně, když vyvíjíte aero v jednom tunelu a pak přejdete do druhého, nikdy vám nedají úplně stejné výsledky. Ale s novým větrným tunelem si to užíváme. Otevřel nám oči v několika charakteristikách," popsal. Zároveň zdůraznil, že samotné zařízení nestačí, je třeba provádět pečlivý vývoj a přenést nové poznatky na trať, informuje web F1.

Nový větrný tunel vstoupil do hry v době, kdy Aston Martin čelí náročnému startu sezony 2025. Po pěti odjetých závodech má tým na kontě pouhých deset bodů. „Samozřejmě nejsme spokojeni s výkonem auta. Chceme být rychlejší a pravidelně bodovat. Tým má velké ambice,“ přiznal Cowell otevřeně. Podle něj je ale současná situace výsledkem extrémně komplexní reality moderní Formule 1, kde se vše od pneumatik po aerodynamiku vzájemně ovlivňuje.

Cowell také připomněl, že Aston Martin je stále relativně mladý tým, který se učí pracovat s novými nástroji. „Je to poslední rok těchto technických pravidel. My se ale nechceme jen udržet – chceme uspět. V mnoha oblastech bychom teď, se zkušenostmi, které máme, zvládli začátek sezony lépe. To nám dává naději," dodal. Tým proto hledá jak rychlé, tak i složitější cesty ke zlepšení.

Momentálně drží Aston Martin sedmé místo v Poháru konstruktérů, před stájemi jako Racing Bulls, Alpine a Kick Sauber. Přesto Cowell věří, že díky novému větrnému tunelu a postupnému vylepšování auta se tým během sezony dokáže výrazně posunout kupředu.