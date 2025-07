Lando Norris prozrazuje, co stojí za jeho neuvěřitelnou jízdou

Lando Norris otevřeně přiznává, že on i jeho týmový kolega Oscar Piastri „dluží McLarenu všechno“ za mimořádný monopost MCL39, který jim tým připravil. Tento vůz je výsledkem dlouholetého tvrdého úsilí a představuje jednu z hlavních příčin dosavadní dominance McLarenu v letošní sezoně Formule 1.

Po britské Grand Prix má McLaren na kontě neuvěřitelný náskok 238 bodů v poháru konstruktérů a jasně směřuje k obhajobě svého titulu. Kromě toho tým ovládá i pořadí jezdců, kdy Piastri drží těsný osmibodový náskok před Norrisem. McLaren vyhrál deset z dvanácti závodů sezony, přičemž jedinými přerušením dominance byly dvě vítězství Maxe Verstappena za Red Bull v Japonsku a Imole.

Norris reflektuje, jak je pro něj i Piastriho štěstí mít k dispozici tak výkonný vůz, který vznikal díky dlouhým letům vytrvalé práce celého týmu. „Je to stále lepší a lepší, za tuhle sezónu dlužíme McLarenu opravdu všechno,“ řekl Norris na akci McLaren Racing Live.

Brit si uvědomuje, že cesta k takovému monopostu nebyla jednoduchá a trvala téměř deset let, po které je součástí týmu. „Pro mě je to, jako bych tu byl navždy, osm nebo devět let. Vidět, co všechno ti lidé v McLarenu odvedli, a mít letos auto, které je tak skvělé a rychlé, je naprosto neuvěřitelné,“ dodává.

Norris zdůrazňuje, že ačkoliv jsou to právě jezdci, kdo usedá do kokpitu a je vidět na televizních obrazovkách, skutečnou zásluhu za úspěch nese celý tým. „Děkujeme všem chlapcům a dívkám v McLarenu, kteří se starají o to, aby bylo auto nejen krásné, ale hlavně rychlé,“ uzavírá pilot McLarenu.

Celkově tak Norrisova slova vyzdvihují nejen výjimečný výkon McLarenu na trati, ale i pevnou týmovou spolupráci, která stojí za úspěchy této sezony.