Chaos ve vedení Aston Martinu: Christian Horner by údajně mohl nahradit Andyho Cowella

Christian Horner se podle zpráv řadí mezi hlavní kandidáty na pozici šéfa týmu Aston Martin ve Formuli 1, poté co současný CEO Andy Cowell pravděpodobně odejde. Důvodem jeho odchodu mají být neshody s Adrianem Neweym, hvězdným technickým partnerem týmu, který letos zamířil do Silverstone.
Horner v červenci po 20 letech opustil Red Bull, kde během kariéry získal osm titulů mistrů světa jezdců a šest konstruktérských šampionátů. „Od chvíle, kdy jsem odešel, hledal jsem způsoby, jak se znovu zapojit do F1,“ uvedl Horner po oficiálním odchodu v září, kdy se dohodl na finančním vyrovnání mezi 70 a 100 miliony dolarů.
V posledních měsících se spekulovalo o jeho možném angažmá u několika týmů, včetně Haasu, Ferrari nebo Alpine, případně o koupi podílu v některém z nich. Podle BBC je však Aston Martin jeho nejpravděpodobnější destinací, protože Cowell údajně narazil na Neweyho, který je považován za klíčovou investici týmu a vede vývoj vozu pro sezónu 2026 podle nových regulí.
Aston Martin se k těmto spekulacím zatím nevyjádřil. „Tým nebude reagovat na dohady nebo spekulace. Naším cílem je maximalizovat výkon v zbývajících závodech a připravit se na sezónu 2026,“ uvedl mluvčí týmu.
Sezona 2025 je pro tým zatím zklamáním, aktuálně je sedmý v poháru konstruktérů s pouhými dvěma závody do konce. Silný start sezóny, který Aston Martin předváděl na začátku roku, je dnes jen vzdálenou vzpomínkou.
Newey, legendární designér s 25 tituly F1 na kontě, vede vývoj vozu pro rok 2026 pod Cowellovým vedením. Přesto se objevily zprávy o různých neshodách mezi nimi, které mohou vyústit v Cowellův odchod po pouhém roce ve funkci.
Na papíře může být Cowell považován za autoritativní postavu, nicméně Newey je pro Aston Martin největší „sázkou na jistotu“. Jeho postavení se odráží nejen ve vyšším příjmu, ale i v menšinovém podílu ve společnosti. Přesto není jasné, zda by Horner do týmu skutečně přišel, protože v minulosti s Neweyem spolupracoval v Red Bullu, a jejich vztah se po vyšetřování Hornera kvůli nevhodnému chování k zaměstnankyni narušil.
Pokud Cowell opravdu odejde a Horner nabídku nepřijme, mezi kandidáty na pozici šéfa týmu jsou i bývalý šéf McLarenu Andreas Seidl a ex-CEO Aston Martinu Martin Whitmarsh. Aston Martin tak stojí před klíčovým rozhodnutím, které může výrazně ovlivnit budoucnost týmu ve Formuli 1.
