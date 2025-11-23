Zpackané Las Vegas: McLaren si sype popel na hlavu

McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.
McLaren vydal po Velké ceně Las Vegas obsáhlé vysvětlení a omluvu směrem ke svým jezdcům Landu Norrisovi a Oscaru Piastrimu poté, co oba přišli o své tvrdě vybojované výsledky. Tým tak reagoval na dvojitou diskvalifikaci, která jej připravila o cenné body v závěrečné fázi šampionátu.
Norris původně dokončil závod na druhém místě a Piastri dojel pátý, ovšem radost netrvala dlouho. Oba monoposty byly po závodě vyškrtnuty z výsledků kvůli nadměrnému opotřebení spodního plátu, tedy technickému přestupku, který FIA nemohla ignorovat.
Podle týmu proběhl u komisařů dlouhý a vyčerpávající proces, během kterého se McLaren snažil předložit všechny možné polehčující okolnosti. Tým se snažil doložit, že za porušením předpisů stály mimořádné a nepředvídatelné podmínky, které neměl pod kontrolou. Argumenty však nakonec neuspěly a oba jezdci o své umístění definitivně přišli.
Šéf týmu Andrea Stella uvedl, že hlavní příčinou problému bylo nadměrné a neočekávané poskakování obou monopostů během závodu. Podle něj šlo o jev, který se neobjevil během žádného z tréninků, a tým tak neměl důvod podezírat, že by vozy mohly být v ohrožení. Situace se naplno projevila až ve vysoké rychlosti během závodu.
„Během závodu oba vozy zažily nečekaně vysokou úroveň porpoisingu, kterou jsme v trénincích neviděli. To vedlo k nadměrnému kontaktu se zemí,“ vysvětloval Stella v tiskové zprávě týmu. Zároveň potvrdil, že tento jev měl přímý vliv na opotřebení plátu pod podlahou.
Po závodě tým odhalil také další problém. Oba monoposty totiž utrpěly poškození, které zřejmě zhoršilo chování podlahy a zvýšilo její pohyb. „Zkoumáme důvody tohoto chování, včetně vlivu náhodného poškození, které jsme na obou vozech našli po závodě a které vedlo ke zvýšenému pohybu podlahy,“ dodal Stella.
McLaren přitom zdůraznil, že nešlo o jakýkoliv pokus obejít pravidla. Stella připomněl, že komisaři sami uznali, že přestupek byl neúmyslný a poškodily je okolnosti, které tým nemohl plně předvídat. „Jak FIA poznamenala, porušení bylo neúmyslné, nebyl zde žádný úmysl pravidla obcházet a existovaly i polehčující okolnosti,“ uvedl šéf týmu.
Přestože omluva týmu míří přímo k Norrisovi a Piastrimu, dopad této diskvalifikace cítí celý McLaren. Dvojité vyškrtnutí z výsledků výrazně zasahuje do jejich bojů o umístění v šampionátu i do týmových ambicí. Situace tak otevírá otázku, jak rychle se stáj dokáže z nepříjemného incidentu oklepat.
Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.
Christian Horner se podle zpráv řadí mezi hlavní kandidáty na post šéfa týmu Aston Martin, poté co současný CEO Andy Cowell pravděpodobně odejde kvůli neshodám s Adrianem Neweym.
McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.
McLaren utrpěl tvrdou ránu po diskvalifikaci, která výrazně otřásla bojem o titul. Tým, který dlouho vedl šampionát, se nyní musí vypořádat nejen se ztrátou cenných bodů, ale i s rostoucím tlakem Maxe Verstappena.
Max Verstappen si vítězstvím udržel šance v boji o titul. Lando Norris však odjíždí ze závodu s ještě bezpečnějším náskokem v čele šampionátu.
George Russell, Andrea Kimi Antonelli a Carlos Sainz si udrží své pozice na startovním roštu Velké ceny Las Vegas.
Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci v Las Vegas přiznal, že podmínky byly velmi náročné. Přesto zůstává odhodlaný a soustředí se na nadcházející závod.
Lewis Hamilton má před sebou v Las Vegas Grand Prix mimořádně těžký úkol. Pokud chce uspět, bude muset využít každou šanci a jet naprosto bezchybně.
Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.
Nasazení nového motoru pro Maxe Verstappena v Brazílii rozpoutalo spor o to, zda úpravy zaměřené spíše na výkon než na spolehlivost spadají do limitu rozpočtu.
Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale připouští, že mnoho soupeřů nedokončilo své simulace kvalifikace.
Charles Leclerc se po druhém tréninku na Velké ceně Las Vegas ocitl pod drobnohledem komisařů FIA, kteří vyšetřili jednu událost. Po provedeném šetření nebyly proti němu přijaty žádné další kroky.