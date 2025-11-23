Zpackané Las Vegas: McLaren si sype popel na hlavu

Lando Norris a Oscar Piastri
Lando Norris a Oscar Piastri, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 15:12
Sdílej:

McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.

McLaren vydal po Velké ceně Las Vegas obsáhlé vysvětlení a omluvu směrem ke svým jezdcům Landu Norrisovi a Oscaru Piastrimu poté, co oba přišli o své tvrdě vybojované výsledky. Tým tak reagoval na dvojitou diskvalifikaci, která jej připravila o cenné body v závěrečné fázi šampionátu.

Norris původně dokončil závod na druhém místě a Piastri dojel pátý, ovšem radost netrvala dlouho. Oba monoposty byly po závodě vyškrtnuty z výsledků kvůli nadměrnému opotřebení spodního plátu, tedy technickému přestupku, který FIA nemohla ignorovat.

Podle týmu proběhl u komisařů dlouhý a vyčerpávající proces, během kterého se McLaren snažil předložit všechny možné polehčující okolnosti. Tým se snažil doložit, že za porušením předpisů stály mimořádné a nepředvídatelné podmínky, které neměl pod kontrolou. Argumenty však nakonec neuspěly a oba jezdci o své umístění definitivně přišli.

Šéf týmu Andrea Stella uvedl, že hlavní příčinou problému bylo nadměrné a neočekávané poskakování obou monopostů během závodu. Podle něj šlo o jev, který se neobjevil během žádného z tréninků, a tým tak neměl důvod podezírat, že by vozy mohly být v ohrožení. Situace se naplno projevila až ve vysoké rychlosti během závodu.

„Během závodu oba vozy zažily nečekaně vysokou úroveň porpoisingu, kterou jsme v trénincích neviděli. To vedlo k nadměrnému kontaktu se zemí,“ vysvětloval Stella v tiskové zprávě týmu. Zároveň potvrdil, že tento jev měl přímý vliv na opotřebení plátu pod podlahou.

Lando Norris v Las Vegas

Mclareny odjíždějí z Las Vegas s prázdnou: Naděje Maxe Verstappena na titul znovu vzrostly

Po závodě tým odhalil také další problém. Oba monoposty totiž utrpěly poškození, které zřejmě zhoršilo chování podlahy a zvýšilo její pohyb. „Zkoumáme důvody tohoto chování, včetně vlivu náhodného poškození, které jsme na obou vozech našli po závodě a které vedlo ke zvýšenému pohybu podlahy,“ dodal Stella.

McLaren přitom zdůraznil, že nešlo o jakýkoliv pokus obejít pravidla. Stella připomněl, že komisaři sami uznali, že přestupek byl neúmyslný a poškodily je okolnosti, které tým nemohl plně předvídat. „Jak FIA poznamenala, porušení bylo neúmyslné, nebyl zde žádný úmysl pravidla obcházet a existovaly i polehčující okolnosti,“ uvedl šéf týmu.

Přestože omluva týmu míří přímo k Norrisovi a Piastrimu, dopad této diskvalifikace cítí celý McLaren. Dvojité vyškrtnutí z výsledků výrazně zasahuje do jejich bojů o umístění v šampionátu i do týmových ambicí. Situace tak otevírá otázku, jak rychle se stáj dokáže z nepříjemného incidentu oklepat.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Lando Norris Oscar Piastri GP Las Vegas
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton v Las Vegas

Noční můra Lewise Hamiltona pokračuje: Po Las Vegas přišla extrémní frustrace

Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.

Novinky
Christian Horner

Chaos ve vedení Aston Martinu: Christian Horner by údajně mohl nahradit Andyho Cowella

 Christian Horner se podle zpráv řadí mezi hlavní kandidáty na post šéfa týmu Aston Martin, poté co současný CEO Andy Cowell pravděpodobně odejde kvůli neshodám s Adrianem Neweym.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri

Zpackané Las Vegas: McLaren si sype popel na hlavu

McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.

Novinky
Lando Norris v Las Vegas

Mclareny odjíždějí z Las Vegas s prázdnou: Naděje Maxe Verstappena na titul znovu vzrostly

McLaren utrpěl tvrdou ránu po diskvalifikaci, která výrazně otřásla bojem o titul. Tým, který dlouho vedl šampionát, se nyní musí vypořádat nejen se ztrátou cenných bodů, ale i s rostoucím tlakem Maxe Verstappena.

Grand Prix
Max Verstappen vítězí v Las Vegas

GP Las Vegas: Max Verstappen kraluje, chyba Landa Norrise rozhodla závod

Max Verstappen si vítězstvím udržel šance v boji o titul. Lando Norris však odjíždí ze závodu s ještě bezpečnějším náskokem v čele šampionátu.

Novinky
George Russell

Dozvuky kvalifikace: Komisaři rozhodli o startu Mercedesu a Carlose Sainze

George Russell, Andrea Kimi Antonelli a Carlos Sainz si udrží své pozice na startovním roštu Velké ceny Las Vegas.

Novinky
Charles Leclerc

Ferrari znovu v problémech: Charles Leclerc popsal náročný boj s vozem

Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci v Las Vegas přiznal, že podmínky byly velmi náročné. Přesto zůstává odhodlaný a soustředí se na nadcházející závod.
Novinky
Lewis Hamilton v Las Vegas

Noční můra pro Lewise Hamiltona: Start z 20. místa nebude lehký

Lewis Hamilton má před sebou v Las Vegas Grand Prix mimořádně těžký úkol. Pokud chce uspět, bude muset využít každou šanci a jet naprosto bezchybně.
Grand Prix
Lando Norris v Las Vegas

GP Las Vegas: Lando Norris dominoval deštivé kvalifikaci, většina pole se trápila

Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.
Novinky
Max Verstappen

Kauza Maxe Verstappena: Byl nový motor trikem mimo pravidla?

Nasazení nového motoru pro Maxe Verstappena v Brazílii rozpoutalo spor o to, zda úpravy zaměřené spíše na výkon než na spolehlivost spadají do limitu rozpočtu.
Novinky
Lando Norris v Las Vegas

Lando Norris kraluje tréninku v Las Vegas, ale soupeři mu nedají nic zadarmo

Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale připouští, že mnoho soupeřů nedokončilo své simulace kvalifikace.

Novinky
Charles Leclerc

Malé nedorozumění nebo velký chaos? Charles Leclerc vysvětluje incident na trati

Charles Leclerc se po druhém tréninku na Velké ceně Las Vegas ocitl pod drobnohledem komisařů FIA, kteří vyšetřili jednu událost. Po provedeném šetření nebyly proti němu přijaty žádné další kroky.