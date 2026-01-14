Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Aston Martin vstupuje do sezóny 2026 s cílem konečně se posunout mezi nejlepší týmy Formule 1. Díky příchodu Adriana Neweyho, spolupráci s Hondou a moderním technologickým zázemím tým investoval velké prostředky, otázkou však zůstává, jak daleko se projekt skutečně posunul.
Jako jeden z prvních týmů se Aston Martin už loni soustředil na nové předpisy, což podle vedení i jezdců přineslo „velmi bolestivou“ sezónu 2025. Ta však měla sloužit jako učební rok, kdy se ladily nové nástroje a tým se integroval. Andy Cowell, který dočasně ustoupil z role team principala, zdůraznil význam sladění dat z CFD simulací, tunelu a z trati. „Jsme v mnohem lepší pozici než na začátku loňska,“ řekl Cowell pro Motorsport.com. „Chceme mít jistotu, že naše inženýrství je důkladné, a data ze všech tří oblastí aerodynamiky spolu co nejlépe souhlasí.“
Důležitým partnerem je Honda, která po svém odchodu z F1 a dohodě s Aston Martinem musela projekt znovu vybudovat. Změny, jako snížení kompresního poměru, a potřeba sladit stávající know-how s novým týmem znamenají, že Honda stále musí potvrdit svou konkurenceschopnost. „Adrian zná, rozumí a respektuje Hondu, což usnadňuje inženýrské diskuse,“ dodal Cowell. „Naše týmy mluví stejným jazykem, takže se můžeme soustředit na technické detaily.“
Důležitou součástí pokroku Aston Martinu je také podvozek a aerodynamika. Díky přechodu na vlastní motor může tým optimalizovat design vozu a úzce spolupracovat s Hondou na nejlepším možném nastavení pro čas na kolo. Andy Cowell tento přístup popisuje jako osvobozující: „Inženýři nyní mohou diskutovat o optimálním uspořádání zadní části podvozku, přední části motoru a chladicích systémů. Jak zlepšit čas na kolo napříč všemi systémy.“
Dan Fallows, bývalý technický ředitel Red Bullu a Aston Martinu, shrnul situaci jasně: „Tým je stále na cestě a dosahuje působivého pokroku. Přechod na Hondu znamenal velký krok, ale výkon jednotky bude na začátku otázkou. Aston Martin je nyní větší a robustnější tým, ale jednotlivá oddělení musí najít správný způsob spolupráce. Adrian by byl první, kdo by přiznal, že nelze ze dne na den přejít od nuly k šampionátům.“
Jasné je tedy, že Aston Martin je stále projektem ve vývoji. Silné zázemí, zkušený tým a příchod Neweyho dávají naději na dlouhodobý úspěch, ale všechny díly skládanky pro boj o titul nemusí být složeny již v roce 2026. Fallows dodává: „Nikdo uvnitř týmu neočekává, že hned budou soupeřit o šampionát. Ale pokud tým ukáže pokrok, budou s tím spokojeni.“
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.