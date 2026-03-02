Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Rostoucí napětí na Blízkém východě vyvolává nejistotu ohledně startu šampionátu Formule 1. Eskalující konflikt mezi Íránem, Izraelem a Spojenými státy už způsobil zrušení testu pneumatik Pirelli v Bahrajnu a komplikace v letecké dopravě z Evropy do Austrálie.
„Situace v regionu je bezprecedentní, ale úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu,“ ujistil na dnešní tiskové konferenci CEO Australian Grand Prix Travis Auld.
Írán reagoval na konflikt vypuštěním balistických raket a dronů proti americkým cílům a spojencům, zasáhl přitom Izrael, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty i Jordánsko. Útoky zahrnovaly i cíle civilní infrastruktury, včetně letišť a hotelů, což vyústilo v dočasné uzavření vzdušného prostoru v regionu.
Otázka, zda se uskuteční Velká cena Bahrajnu 12. dubna a o týden později Velká cena Saúdské Arábie, zůstává otevřená. „Naše příští tři závody jsou v Austrálii, Číně a Japonsku, ne na Blízkém východě. Tyto závody jsou až za několik týdnů,“ uvedlo vedení Formule 1 v prohlášení pro PlanetF1.com.
Napětí na Blízkém východě zároveň vyvolalo obavy o bezpečný přílet týmů do Melbourne. „Poslední 48 hodin si vyžádaly určité přeskupení letů. To je do značné míry záležitost Formule 1,“ vysvětlil Travis Auld. „Formule 1 zajišťuje, aby se týmy, jezdci a personál bezpečně dostali sem. Podle mých informací je vše připraveno a potvrzeno.“
Fred Vasseur z Ferrari potvrdil, že motory jeho týmu už byly krátce po finálním testu v Bahrajnu na cestě do Austrálie. „Bezpečnost personálu je nyní hlavní otázkou,“ dodal.
Auld ale uklidňuje fanoušky i média: „Události posledního víkendu sice přinášely změny v cestovních plánech, ale Formule 1 má v přesunech lidí po světě obrovské zkušenosti. To je jejich každodenní práce. Neočekáváme žádný dopad na závod.“
„Mluvím o týmech, jezdcích a celém personálu Formule 1,“ pokračoval. „Odhaduji, že téměř tisíc lidí si už zarezervovalo lety a bude přilétat od dneška až do středy. Vše muselo být upraveno, ale zvládli to. Veškerý materiál je už na místě a připraven.“
CEO Australian GP dále doplnil: „Na základě předchozích zkušeností očekávám, že všichni, kdo musí být na místě, dorazí do středy. Závod ani celá akce tím nijak neutrpí. Všichni dorazí včas.“
Historie Formule 1 opakovaně ukázala, že šampionát není imunní vůči nečekaným krizím. V roce 2020 byla Velká cena Austrálie zrušena jen několik hodin před prvním tréninkem kvůli pandemii Covid-19 a o dva roky později během závodu v Saúdské Arábii zasáhl raketový útok zařízení Aramco nedaleko okruhu, zatímco vozy byly na trati. Tyto momenty připomněly, jak rychle mohou nepředvídatelné události narušit i pečlivě připravené plány.
